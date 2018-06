ZVĚŘINA: Toxický poslanec. Příkazem doby je nevytvářet informační odpad

PRAHA Žijeme ve světě zkratek. Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček si ve středu vyslechl v rozhlase zprávu o střevních potížích strávníků jedné kebabárny a vyvodil z toho, že byli otráveni. Následně svůj závěr umístil na Facebook. „...Dnes se dozvídáme, že v kebabu byl jed!!! Co myslíte, kde se kebab, tedy ten polotovar, vyrobil a kdo tam ten jed dal a proč??? Odpověď se nabízí, ale případem se určitě bude zabývat Policie ČR.“

Když panu poslanci, i prostřednictvím médií, vysvětlili, že se spletl a otravu způsobil toxin jako produkt bakterie a nikoli jed, svůj výplod ze sociální sítě odstranil.



Na otázky redaktorů rozhlasu, proč tvrzení publikoval a pak bez vysvětlení smazal, odpověděl: „Já jsem ve 12 něco slyšel, to jsem dal na Facebook, teď nejsem na sítích, nesleduji něco dalšího. Nejsem otrok na to, abych tady seděl a poslouchal tu zprávu. Ve 12 hodin jsem slyšel zprávu a na tu jsem nějakým způsobem zareagoval. Až se ta zpráva vyvine, napíšu další zprávu, že se to nějak vyvinulo.“ Na základě dalších otázek pak poslanec dodal jen: „Sorry, že věřím médiím. Českým médiím asi věřit nelze.“

Hloupý myšlenkový zkrat

Drtivé většině kriticky myslících lidí bylo při vyslechnutí zprávy zřejmé, že lidé se otrávili ze zkaženého jídla, kdyby pan Ondráček měl trochu víc odvahy, omluvil by se svým „přátelům“ na Facebooku za to, že je uvedl v omyl. Nejde tu o to, že poslanec uvěřil nepravdivé zprávě, žádná taková nebyla, ale o hloupý myšlenkový zkrat. To se stane každému, nejjednodušší je omluvit se. Pan Ondráček to neudělá a odpovědnost za své chybné závěry plně hází na média.

Závěr je chmurný, s lidmi, jako je tento poslanec, se není možné na ničem domluvit, nechápe smysl sděleného, za svá slova se necítí být odpovědný, sebereflexi u něj nečekejme (ostatně nedočkali jsme jí ani ve věci jeho účinkování coby mlátičky během Palachova týdne). A není sám, experti podobného druhu jsou i mezi novináři. Jak jinak si vysvětlovat třeba hysterické rozhořčení jednoho z novinářských kolegů nad tím, že rektor ČVUT žádal svého podřízeného, aby zastavil vysílání filmu. Pan kolega si nezjistil, že dotyčný měl autorská práva a dokument není z dílny ČT. Jednodušší je vykřikovat cosi o cenzuře a opájet se pocitem vlastní pravdy. Toto jsou toxické metody komunikace a vedou jen do pekel všeobecného neporozumění.