ZVĚŘINA: Věrohodnost vítězí. Peníze nehrají v kampani nejdůležitější roli

PRAHA Co ukázalo první kolo prezidentské volby? Za prvé, že peníze nejsou všechno. O tom by mohli vyprávět jak Mirek Topolánek, tak Michal Horáček. Michal Horáček vložil do své transparentní kampaně jen vlastní nemalé prostředky, objížděl republiku, inzeroval. Naproti tomu Mirek Topolánek naskočil do kampaně na poslední chvíli, ale peníze mu rozhodně nescházely a dostával jich postupem času víc a víc od svých byznysových přátel. Svými billboardy oblepil přinejmenším Prahu a okolí.

V televizních debatách Michalu Horáčkovi leckdo vyčítal křečovitost, možná afektovanost, Topolánka naopak recenzenti chválili za vtipnost a nadhled a přesto Michal Horáček byl čtvrtý a Topolánek až šestý, navíc se třetím nejhorším poměrem cena/výkon (po Vratislavu Kulhánkovi a Michalu Horáčkovi - VÍCE ZDE).



Proč peníze a profesionalita Horáčka s Topolánkem v prvním kole nepřeválcovaly menší rozpočet Pavla Fischera a skoro žádné peníze Marka Hilšera? Pánové Hilšer, který byl třetí, a Fischer, jenž byl těsně za Horáčkem, byli především věrohodní.

Vypadali jako kandidáti, kteří vše co říkají (a nemuselo to být zrovna populární) myslí vážně a nepřetvařují se. Marek Hilšer se dokonce netajil svým „amaterismem“ a nadšením. Pavel Fischer zas vystavoval svou silnou stránku – kompetenci a zkušenost s Hradní administrativou.

Volič se ochotněji nechal přesvědčit politicky nezkušeným lékařem či naopak zkušeným diplomatem, než profesionálním politikem, který může kandidovat stejně profesionálně na prezidenta, europoslance i předsedu jakékoli strany. Svou negativní roli u Topolánka sehrála i minulost v ODS a zejména kauza jeho přítele Marka Dalíka.

Proč tak dobře nezabodoval Horáček? I proto, že jeho kampaň negradovala a konfrontacemi si spíš škodil. Třeba když zkoušel Jiřího Drahoše z angličtiny, tím si rozhodně nepomohl. Exaltovanost možná patří k jeho povaze, ale je dost možné, že se volič polekal jeho sebestřednosti.

Vždyť každý, kdo přišel k volební urně a nevolil úřadujícího prezidenta, musel zvažovat fakt, že nynější prezident je maximálně sebestředný. Stejně jako pánové Horáček s Topolánkem. Tři pánové, kteří obsadili druhé, třetí a páté místo se jako sebestřední nejeví.

Pro budoucnost je rozhodně povzbudivé, že peníze nejsou zásadním faktorem tuzemské politiky.