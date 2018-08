ZVĚŘINA: Vítězná karta. Nová TOP 09 zkoumá marketingové slepé uličky

PRAHA TOP 09 je strana zajímavá a v mnoha ohledech úctyhodná, loňské parlamentní volby jí zasadily ránu (do sněmovny pronikla velmi těsně zásluhou pražských voličů). Následovala rezignace předsedy-zakladatele Miroslava Kalouska a výměna vedení i celé garnitury. Do nadcházejících senátních a komunálních voleb nastupuje radikálně obměněná a omlazená kandidátka.

Jeden by čekal, že nové vedení přijde s jasnou vizí, programem, nebo alespoň marketingovými hesly, jež by lákala voliče, který minule stranu zatratil, aby jí dal ještě šanci. Nestalo se. Strana vábí občany slogany: Zpátky k Topce. Zpátky na vrchol. Chápeme, že sebehodnocení stranického vedení je vysoké, nicméně jeho tváře k úspěchu nestačí, obě hesla slibují návrat. To voličovi napovídá, že strana chce stejnou politiku jako před lety, jen s novými tvářemi. V dalším plánu pak slogany podprahově přiznávají, že TOP 09 opravdu není ve vrcholné formě, i když by ráda byla.



Tento týden strana přispěla do kampaně humorem, proto vydala sadu politických mariášových karet. Míru vtipnosti napovídá volební manažerka strany: „Naším cílem je zábavnou formou upozornit na řadu nešvarů, které se rozmáhají napříč českou společností, a samozřejmě tím chceme také podpořit image TOP 09 v rámci podzimních komunálních a senátních voleb. I proto je doprovodným sloganem karet ‚Jsme stále ve hře. TOP 09‘.“



Pokud se strana zahledí do vlastních karet, najde nejednu příčinu současné mizérie stranických preferencí. Vyjadřovat pohrdání vůči voličům konkurenčních stran je samozřejmě možné, nicméně dělat z voličů ANO hromadně křupany s lahváčem a koblihou či vidět v obyvatelích sídlišť voliče KSČM není ani vtipné, a už vůbec ne přiléhavé. Strana obsazená inteligentními lidmi by si mohla být vědoma faktu, že potvrzováním si vlastního bludu humor nevznikne. Pokud chce nová topka být vtipná, nezbude než se vrátit ke Kalouskovi se Schwarzenbergem, oni dokážou rozesmát.