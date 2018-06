ZVĚŘINA: Vždy lepší člověk. David Rath tentokrát hraje politického světce

PRAHA Policisté chytli Davida Ratha s krabicí od vína nacpanou miliony korun 14. května 2012, jsme o šest let starší a dostali jsme se teprve k nepravomocnému rozsudku. Pro pořádek je nutné dodat, že obžalovaný proces maximálně zdržoval a dělal vše pro to, aby úsilí policie a soudů zmařil.

Z tohoto pohledu je zřejmé, že když se dnes přirovnává k obětem justičních vražd, je to hodně přitažené za vlasy, koneckonců vysoudil i kompenzaci za to, že byl veden v poutech. Zkrátka tento pán využil úplně všechny možnosti, které mu dává demokratický právní řád, včetně lhaní a obstruování, aby se vyhnul rozsudku. Je též pravda, že na průtazích má podíl i náš justiční systém, který má na svém kontě tříleté zdržení, protože se nemohl shodnout na tom, zda odposlechy měly, či neměly být použity jako důkaz.

O tom, že pan doktor se smířil s tím, že bude odsouzen, svědčí nejen jeho absurdní odvolávky k totalitní minulosti, ale i jeho neustálé poukazy na politiku. Rozsudek si prý objednal Miloš Zeman a politici jsou dnes šedé myši nebo šedé krysy, které jsou tlustší a větší, takový prý David Rath nikdy nebyl. Dobrý nápad od pana doktora, neškodí si připomenout, jak se choval, když byl v politice. O vulgaritě a aroganci, s níž urážel všechny, kteří „si dovolili“ mu oponovat, asi nemá cenu hovořit a o tom, jak se dostal k atestaci, také ne, to vše je dostatečně známo.

Samo o sobě je vypovídající, že si ho vybral a do ČSSD jako talent přivedl Jiří Paroubek, dokonce se jeden čas mluvilo o tom, že by pan Rath mohl být i šéfem strany. Dnes je ovšem nepravomocně odsouzeným úplatkářem. On sám je oživlým pomníkem politických poměrů, jež jej zrodily a po nichž se stýská hlavně pobratimům pana Ratha, kteří ve své době vedli život beztrestných nadlidí.

Pravomocný rozsudek, jehož se dočkáme, bude svým způsobem i rozsudkem nad politickými stranami, které se pořád ještě nedokázaly vzpamatovat z toho, že ztratily důvěru voličů. A ani tvrzení, že když jsou tradiční, tak to znamená, že jsou i lepší, vedle kauzy Rath nefunguje.