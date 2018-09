ZVĚŘINA: Zdravotnická finta. Stávkovat lze i vymáháním dodržení zákoníku práce

PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se ve čtvrtek nedohodl s odbory na výši růstu platů zdravotníků, ale stávka nebude – přesto, že odboráři již v srpnu vyhlásili stávkovou pohotovost. Odboráři žádali desetiprocentní růst pro všechny pracovníky, ministr nabízel sedm procent jen pro některé. Na ministerstvo práce tedy poputuje návrh resortu, jenž i tak převyšuje vládou schválené pětiprocentní zvýšení pro všechny zaměstnance státu.

Ministr předpokládá, že zvýšení pro zdravotníky bude větší, a argumentuje tím, že nemocnice dostanou oproti letošku přidáno 13,6 miliardy korun (z nich víc než 4,5 miliardy na platy). Z toho ministr Vojtěch usuzuje, že si zaměstnanci vyjednají lepší platový růst. Navíc se k platům staví jako k hotové věci, protože poskytovatelé se prý dohodli na nějakém objemu prostředků a resortní vedení s tím nemůže nic dělat, což není až tak úplně pravda.

Odboráři poukazují na slib minulé vlády zvýšit i v roce 2019 mzdy o deset procent, avšak stávkovat nehodlají. Došlo jim patrně, že by tím nezvýšili svou popularitu u plátců pojištění, a navíc se těžko stávkuje v situaci, kdy platy v oboru vzrostly za čtyři roky o třetinu. Nicméně zejména zdravotních sester je nedostatek, a navíc průměrně bere sestra 28 500 hrubého, zatímco třeba v Praze lákají řidiče MHD na 35 tisíc korun.

Taktika, kterou odboráři zvolili, je chytrá – hodlají do nemocnic povolat pracovníky inspektorátu práce, ti mají zjistit, zda vnemocnicích dodržují zákoník práce, pokud jde o množství přesčasů i třeba manipulaci s těžkými břemeny. Jak to dopadne, není těžké uhodnout, ve spoustě nemocnic se zákoník práce nedodržuje a ředitelům nastanou problémy, na druhé straně namátkové kontroly mohou být dvojsečné, protože se ukáže, že třeba lékař, který formálně slouží, není na pracovišti (což není leckde až tak výjimečné). Každopádně je to cesta, jak mohou zdravotníci soustavným tlakem nutit resort, aby jim přidával atlačil na zaměstnavatele. Což o to, v tučných letech to vychází, ale až začne výběr pojištění klesat? Martin Zvěřina