ZVĚŘINA: Zemanova kampaň nás vrací do divokých 90. let

PRAHA Kdo umí, umí. Miloš Zeman nedělá kampaň, neagituje za své znovuzvolení a přece se najdou dobrovolníci, kteří zaplatí venkovní billboardovou kampaň, inzeráty v novinách či na internetu. Prezident na to shovívavě shlíží a­ říká, že i když se mu všechno nemusí líbit, chce být vůči svým podporovatelům loajální, proto je nebude kritizovat.

Kdo jsou Zemanovi podporovatelé víme a nevíme. Zakládající členy spolku Přátelé Miloše Zemana známe – jsou to pánové Veleba, Mynář a Nejedlý. Spolek však udává jen fiktivní adresu a předseda SPO Veleba netuší, odkud jsou peníze na prezidentovu kampaň. Je samozřejmě teoreticky možné, že se jednotlivci či firmy spontánně rozhodli kandidáta Zemana podpořit a objednávají billboardy či financují reklamu. Má to ale několik háčků. Za prvé, z toho, co vidíme lze bezpečně odvodit, že kampaň kdosi koordinuje a ten musí mít přehled o tom, odkud peníze jsou. Za druhé, spolek není registrován jako třetí osoba v­ kampani, jeho počínání tedy lze posuzovat jako obcházení zákonů. Za třetí, neprůhlednost, kterou vyvolávají prezidentovi podporovatelé, vzbuzuje mnohá podezření – například zda někdo, jistě bez Zemanova vědomí, prostřednictvím kampaně za jeho znovuzvolení nepere špinavé peníze či neobchází daňové zákony. Tato podezření by měla prozkoumat policie a výsledkem téhle inventury by měly být minimálně pokuty pro ty, kteří ve jménu Zemanova znovuzvolení kašlou na zákony.



Všech osm prezidentských konkurentů z prvního kola se snažilo a financování kampaně dokládalo, takže bez ohledu na to, kdo bude zvolen, je prioritou rozkrýt pozadí téhle nečitelné kampaně. Ani Miloš Zeman by nechtěl, aby se o něm říkalo, že byl zvolen s pomocí podvodů a nečistých praktik, vždyť proti nim tolikrát verbálně bojoval.

Věřme prezidentovi, že kampaň za své znovuzvolení neřídí, rozhodně se ho však ptejme, zda schvaluje metody svých podporovatelů. Bylo by pro něj velmi nepříjemné, kdyby z politiky odcházel poznamenán podobně jako Václav Klaus svou nehoráznou amnestií.