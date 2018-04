ZVĚŘINA: Zemanova volenka. Rozhádaná sněmovna dává víc moci prezidentovi

Podle posledních zpráv to vypadá, že jednání o společné vládě ANO a ČSSD ztroskotala. To je zřejmá prohra pro oba aktéry: Andreji Babišovi se nepovedl již druhý (neformální) pokus a nové vedení sociální demokracie v podobě dvojice Hamáček–Zimola mělo od sjezdu jasné zadání, pokusit se vyjednat vládní účast. Neuspěl nikdo. Kritikou nešetří žádná strana. Zprava se ozývá tradiční „za všechno může Babiš“, komunisté kritizují ČSSD, zkrátka nic nového.

Nová je situace pro Miloše Zemana a Andreje Babiše. Až se totiž příští týden sejdou, tak se budou muset domluvit, jak dál. Buď se rozžehnají, v dobrém či ve zlém, anebo se dohodnou na novém aranžmá. Možnost, že prezident pověří vůdce druhé nejsilnější sněmovní strany Petra Fialu sestavením vlády, se jeví stejně málo pravděpodobná jako šance, že by tento politik dokázal dát dohromady sto a jeden hlas.



Zeman býval ve svých lepších časech proslulý nejen svou kreativitou v přístupu k zákonům, ale i racionalitou. Úřednická vláda, kterou by vedl nějaký prezidentův loutkový nadstranický odborník, není pro prezidenta úplně komfortní. Úřednickou vládou by si Zeman pohněval většinu politických stran, spolehlivě naplnil náměstí velkých měst nespokojenými občany a skončil by pravděpodobně v ostrém klinči s ústavou. Mnohem výhodnější a nenápadnější by pro prezidenta mohla být varianta jednobarevné menšinové vlády ANO.

Babiš chce vládnout, s ním vládnout chtějí jen ti, se kterými on nechce. Zde prezident podá politikovi Babišovi pomocnou ruku, a navíc dojde na menšinovou vládu, řešení prezidentem preferované od počátku. Andrej Babiš se bude muset v takové situaci spolehnout na hlasy komunistů, okamurovců a prozemanovských sociálních demokratů. To vše pod patronací Zemana, který mu zajisté dodá předlouhý seznam odborníků na všechna ministerstva. Nepřijal-li by je, hrozilo by mu, že jeho vláda neprojde, protože komunisti i okamurovci budou spíš hrát se Zemanem než proti němu. A kdo je na světě nejchytřejší? Samozřejmě Miloš Zeman, který těm hloupým politikům zase pomohl ze šlamastiky, a ještě to zařídil podle přání většiny voličů.

Tato varianta má jednu, a to dost podstatnou neznámou proměnnou, Andreje Babiše. Nikdo neví, zda by byl ochoten dělat prezidentovi vládního servismana, případně do jaké míry chce jít s hlavou státu do přímého střetu.