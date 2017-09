S čím půjdou lidovci do voleb? Ptejte se předsedy Pavla Bělobrádka

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Poslední volební průzkumy přisuzují KDU-ČSL kolem šesti až sedmi procent hlasů. S podobnými čísly lidovci pronikli do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety. S jakým výsledkem se spokojí letos? Čím chtějí oslovit voliče? Neuškodí jim neúspěšná koalice se Starosty? S kým by případně šli do vlády a kdo naopak nepřipadá v úvahu? Odpovídat na dotazy čtenářů serveru Lidovky.cz bude v pátek v 16 hodin předseda strany Pavel Bělobrádek.