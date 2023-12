Armáda spásy začíná vánoční sbírku, Poláci mají do Česka vydat Černíka

Polsko by mělo do Česka vydat Tomáše Čermáka, který byl letos v červenci pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu. Před nástupem do vězení se skrýval v Polsku, kde byl 14. listopadu dopaden. Mezinárodní zatykač na Čermáka vydal Krajský soud v Plzni.

Zasedat bude tripartita. Jednat by měla o valorizaci minimální mzdy, situaci ve zdravotnictví, záměrech ve vzdělávání, strategických investicích, čerpání peněz z EU či o postupu přípravy změn penzí.

Armáda spásy zahájí vánoční sbírku. Zájemci budou moci na řadě míst, hlavně v Moravskoslezském kraji, vhazovat peníze do červených kotlíků na podporu práce s dětmi a mládeží, rodinami, seniory a opuštěnými lidmi.

Jednat budou unijní ministři dopravy. Česko bude zastupovat ministr Martin Kupka. Ministři budou řešit například revizi směrnice o řidičských průkazech či revizi směrnice o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se sejde se zástupci lékařů kvůli ohlášené dohodě na navýšení peněz na platy a mzdy pracovníků nemocnic o 9,8 miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění.

Koná se jednání rady hlavního města. Na programu je nominace exmanažera ČEZ Vladimíra Schmalze do dozorčí rady Pražské plynárenské, novela vyhlášky o projednávání přestupků v dopravě, financování lékařských pohotovostí na příští rok nebo zakázka na rekonstrukci domu pro seniory v Bohnicích.