Koná se soud s aktivistkami, které polily van Goghův obraz, Francie pořádá konferenci na podporu Ukrajiny

Francie pořádá dárcovskou konferenci na podporu Ukrajiny, zaměřenou především na pomoc Ukrajincům přečkat zimu. Důraz má být kladen na obnovu kritické, především energetické infrastruktury.

Pořadatelé by měli zveřejnit výsledky prvního kola studentských prezidentských voleb, kterého se zúčastní studenti od 15 let. Přihlásilo se víc než 500 škol. Případné druhé kolo studentských voleb se uskuteční 18. a 19. ledna. Celou akci pořádá Jeden svět na školách, vzdělávací program organizace Člověk v tísni.

Začne řádná schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci by měli schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze možnost ročního prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny.

Za měsíc (13. ledna 2023) začne první kolo prezidentských voleb v ČR.

Odvolací soud by měl projednat případ uprchlého bývalého vojáka Martina Sukupa, který si má odpykat 21 let za to, že se v řadách proruských separatistů aktivně zapojil do bojů na Ukrajině.

V Bruselu se koná mimořádné jednání ministrů zemí Evropské unie zodpovědných za energetiku, povede je český ministr průmyslu Jozef Síkela. Zástupci vlád se pokusí dohodnout parametry stropu na cenu plynu.

Uskuteční se závěrečný koncert českého předsednictví Evropské unie. Vystoupí Beata Hlavenková, Marcel Bárta a Radek Baborák.

V Londýně se odehraje soud s klimatickými aktivistkami, které v říjnu polily rajčatovou polévkou obraz Slunečnice od Vincenta van Gogha. Obraz podle galerie chránilo sklo, takže nebyl poničen, mírně byl však poškozen rám.

Ve Francii by měl padnout verdikt v procesu s lidmi spojenými s teroristickým útokem v Nice, při němž v roce 2016 zemřelo 86 lidí. Pachatele policie na místě zastřelila. Před soudem jsou lidé, kteří mu opatřili zbraň a auto.