Lidem začnou chodit SMS ohledně třetí dávky vakcíny, vyšetřovací komise má zveřejnit zprávu k Bečvě

Lidé začnou dostávat SMS s informací o možnosti hlásit se k přeočkovávání třetí dávkou vakcíny proti covidu. Další dávku mohou dostat všichni očkovaní, a to po osmi měsících poté, co dokončili vakcinaci. Doporučená je zejména lidem nad 60 let. Očkovat budou praktičtí lékaři a vakcinační centra v nemocnicích.

Sněmovní vyšetřovací komise k otravě řeky Bečvy by měla zveřejnit závěrečnou zprávu.

Zasedání krajského předsednictva ČSSD. Mohlo by jednat o vyškrtnutí někdejšího lídra volební kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti Bohdana Babince z pražské kandidátky ČSSD.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek odlétá na 76. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Setká se také s významnými českými vědci a podnikateli v USA.

Ve 14:00 začíná schůze vlády. Na programu mimo jiné:

novela nařízení vlády o látkách s anabolickým a jiným hormonálním účinkem,

návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem, které se týká zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,

převod peněz z fondu zakladatele státního podniku Národní agentury pro komunikační a informační technologie do státního rozpočtu,

aktualizovaný harmonogram digitalizace služeb veřejné správy na období 2021 až 2025,

změna programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na roky 2020 až 2026,

zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu za rok 2020,

V elektrárnách Dukovany a Dalešice začnou dvoudenní cvičení energetiků a armády. U Dalešic bude cvičit rota aktivních záloh, udělá tam i kontrolní stanoviště. V Jaderné elektrárně Dukovany budou znít sirény.

Ministerstvo financí zahájí prodej další emise státních dluhopisů pro občany, tzv. Dluhopisy Republiky. Dluhopisy bude možné objednávat do 23. prosince.

Sledujeme vývoj v Rusku po parlamentních volbách. Prezident Vladimir Putin bude prostřednictvím videohovoru jednat s předsedkyní ústřední volební komise Ellou Pamfilovovou.

Začínají předčasné parlamentní volby v Kanadě. První volební místnosti se otevřou v 13:00 SEČ (Newfoundland), poslední se zavřou ve 4:00 SEČ 21. září (Tichomořské časové pásmo).

Odvolací Vrchní soud v Praze projedná spor syna režiséra Ladislava Smoljaka Filipa s firmou Supraphon, která bez mužova souhlasu vydala desky k výročí Divadla Járy Cimrmana.

Soud v Kigali vynese rozsudek nad Paulem Rusesabaginou, jehož činy se staly inspirací pro hollywoodský film Hotel Rwanda. Nyní je ale souzen kvůli obvinění z terorismu.



V Pekingu se otevře největší zábavní park na světě věnovaný filmům z produkce Universal Studios. Atrakce jsou spojené se sérií filmů o Harry Potterovi, Kung fu Pandou nebo Mimoni.