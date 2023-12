Němečtí školáci ozdobí vánoční strom na českém velvyslanectví, končí summit OBSE

Školáci z bavorského Selbu ozdobí vánoční strom na českém velvyslanectví v Berlíně. Akce, kterou inicioval spolkový poslanec Jörg Nürnberger, je součástí podpory česko-německých příhraničních vazeb.

Končí první německo-české regionální fórum. Mezi účastníky jsou český ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, státní ministryně pro Evropu při spolkovém ministerstvu zahraničí Anna Lührmannová a saská ministryně pro Evropu Katja Meierová.

Končí dvoudenní zasedání ministrů zahraničí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Na protest proti účasti ruského ministra Sergeje Lavrova na něj zástupci několika zemí vůbec nedorazili.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvede do funkce novou generální ředitelku Českých center Jitku Pánek Jurkovou.

Koná se slavnostní zahájení vánočních trhů na pražském Mariánském náměstí.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat mj. návrh nového zákona o tzv. povinném ručení, novelu „lex Ukrajina“ a možnost komunitní energetiky.

Do kin po celém světě vstupuje americký koncertní film Renaissance: A Film by Beyoncé. V Česku se bude promítat do 14. prosince.