Poslanci mají schvalovat rozpočet. ČEZ dostane první nabídky na dostavbu Dukovan

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda ve sněmovně k rozpočtu nepodpoří žádný pozměňovací návrh opozičních stran.

Vláda ve středu projedná novelu zákona, která má lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu umožnit prodloužit si v ČR umožnit dočasnou ochranu o další rok. Novelu připravilo ministerstvo vnitra. Současná právní úprava platí do konce března příštího roku, podle úřadu však dosavadní stav válečného konfliktu nenasvědčuje tomu, že by v blízké době byl možný návrat uprchlíků do jejich domovů.

ČEZ by měl obdržet první nabídky uchazečů o stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Zájem o stavbu už dříve projevily tři společnosti, mezi které patří francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse.

Evropská komise představí nové plány ohledně regulace plastových a jiných obalů a zachycování uhlíku z atmosféry. Čeká se také návrh opatření k emisím nákladních vozů.

Evropská komise také zveřejní hodnocení maďarských reforem, na jehož základě členské státy rozhodnou o případném zablokování peněz z kohezních fondů EU. Komise by rovněž měla schválit maďarský plán obnovy, vyplacení peněz z mimořádného fondu obnovy však podmíní dalšími reformními kroky.

Očekává se verdikt Evropského soudního dvora o přijetí restrikcí proti Kurdské straně pracujících (PKK) Evropskou unií.

Tribunál Evropské unie rozhodne o žalobě Rakouska proti rozhodnutí Evropské komise povolit Maďarsku státní podporu pro stavbu dvou bloků jaderné elektrárny Paks II.

Německý Spolkový sněm bude hlasovat o usnesení, které prohlašuje stalinský hladomor na Ukrajině ve 30. letech 20. století za genocidu ukrajinského národa.

V 9:39 je plánovaný start vozítka Rashid Vesmírného centra Muhammada bin Rašída s japonským lunárním modulem. Vozítko a modul vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX.

Končí druhé kolo Milostivého léta, během kterého se mohli lidé v exekuci zbavit dluhů u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Pokud lidé uhradili původní jistinu dluhu a poplatek 1815 Kč exekutorovi, zbavili se povinnosti platit úroky z dluhu a penále.