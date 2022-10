Sněmovna má v plánu rozpočet a volbu zástupce ombudsmana. Lidé se rozloučí s Josefem Somrem

Pokračuje řádná říjnová schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat zvýšení příspěvku na mobilitu a v úvodním kole projednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Ve 13:30 se uskuteční první kolo volby zástupce ombudsmana.

Na zámku v Lánech je od 18:00 v plánu 18:00 pravidelné setkání prezidenta Miloše Zemana s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Český ministr zahraničí Jan Lipavský na pracovní návštěvě Kataru. Večer se zúčastní recepce u příležitosti státního svátku a formální inaugurace velvyslanectví v Dauhá.

Evropská komise představí plán na zlepšení kvality vzduchu a vody v Evropské unii.

Francouzský prezident Emmanuel Macron přijme německého kancléře Olafa Scholze. V plánu je pracovní oběd a debata nad bilaterálními a evropskými otázkami. Na 15:00 je ohlášena společná Tisková konference.

Krajský soud v Praze projedná odvolání ve sporu bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-systemu o nájemné za bytové domy v Horoměřicích u Prahy v letech 2016 až 2018. Okresní soud Praha-západ v březnu nepravomocně rozhodl, že družstvo musí Josefu Monsportovi zaplatit 18,2 milionu Kč.

Městský soud v Praze rozhodne v případu bývalého pražského policisty, který čelí obžalobě z vraždy sousedky a založení požáru panelového domu v Modřanech. Státní zástupkyně pro něj žádá 30 let vězení a ústavní léčbu.

Ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze bude od 14:00 poslední rozloučení se slavným hercem Josefem Somrem. Dlouholetý člen Činohry Národního divadla, oblíbený divadelní, rozhlasový, televizní a filmový herec zemřel v neděli ve věku 88 let.

V újezdu Libavá se uskuteční vojenské cvičení Moravian Lance 2022, jehož cílem je udržení schopností jednotky certifikované pro alianční síly rychlé reakce. Do cvičení se zapojí také pěší rota rumunské armády a mechanizovaná rota aktivní zálohy. Výcviku se zúčastní přes 600 vojáků a téměř 100 kusů techniky.

Kvůli údržbě technologie bude v Praze vždy od 23:00 do 05:00 do 29. října (3 noci) uzavřen západní tubus A tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovský most. Druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.