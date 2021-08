Pražská ‚S‘ budou hrát o setrvání v Lize mistrů, opozičník Navalnyj žaluje Putinova mluvčího

Předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer přijme zástupce německého velvyslance Hanse-Petera Hinrichsena.

Irácké aerolinky by dnes měly repatriovat Iráčany z Běloruska. Stane se tak poté, co se řada z nich právě přes východoevropskou zemi snažila dostat do Litvy a dále do Evropské unie.

Pokračovat bude soud s bývalým prezidentem JAR Jacobem Zoumou, který je obžalován v kauze korupce při obchodu se zbraněmi.

Ruská justice se bude zabývat žalobou opozičníka Alexeje Navalného na mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova kvůli nactiutrhání.

Sledovat budeme dále vývoj v Řecku a celé jižní Evropě, kde už několik dnů zuří ničivé požáry.

K odvetám 3. předkola Ligy mistrů míří pražská „S“. Slavia se představí doma proti Ferencvárosi Budapešť, Sparta míří do Monaka. Oba české kluby v prvních utkáních padly 0:2.