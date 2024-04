Prezident Pavel se setká s ministrem vnitra Rakušanem, policisté budou hlídkovat na silnicích při Speed Marathonu

Pokračuje řádná schůze Sněmovny. Poslanci budou schvalovat tzv. havarijní novelu vodního zákona. V úvodním kole by měli projednat mj. uzákonění veřejných kulturních institucí, novelu energetického zákona, změny v kárných řízeních se soudci, státními zástupci a exekutory a případně pravidla pro lobbování.

Ministerstvo vnitra by mohlo zaregistrovat kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v Česku, které se uskuteční 7. a 8. června. Termín má do soboty.

Pokračuje druhé kolo jednání v případu prodeje údajně padělaných obrazů. V kauze čelí obžalobě podnikatel Jaroslav Fröhlich, jeho žena Eva a kolega Martin Trokan.

Během dne proběhne akce s názvem Speed Marathon, při které policisté kontrolují dodržování rychlosti na silnicích.

Prezident Petr Pavel přijme vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

V Radě bezpečnosti se čeká hlasování o palestinské žádosti o získání statusu členské země OSN. Podle médií USA žádost zřejmě nepodpoří.

Začínají indické parlamentní volby, potrvají několik týdnů (do 1. června). Favoritem hlasování, k němuž je pozvána téměř miliarda voličů, je strana premiéra Naréndry Módího. Výsledky mají být oznámeny 4. června.

Julija Navalná, vdova po ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném, převezme Cenu za svobodu médií. Stane se tak na akci Summit Ludwiga Erharda, kterou jako setkání politiků a zástupců hospodářství organizuje nakladatelství Weimer Media.

Zaměstnanci továrny automobilky Volkswagen v americkém státě Tennessee hlasují o tom, zda chtějí být zastupováni odborovou organizací United Auto Workers (UAW). Volby jsou první testem snahy UAW organizovat automobilové továrny v zemi, které zatím nejsou její součástí. Továrna má více než 4000 zaměstnanců.

Americká zpěvačka Taylor Swiftová vydává nové album Tortured Poets Department.