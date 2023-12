Soud začne projednávat stížnost prince Harryho, koná se adventní koncert Pražského jara

Londýnský soud začne projednávat stížnost prince Harryho na odebrání policejní ochrany poté, co se vzdal své role v monarchii. Podle Harryho bylo odebrání ochrany nezákonné. Slyšení by mohlo trvat až tři dny.

Očekává se, že polský ústavní soud vynese nález ohledně toho, zda unijní předpisy, na základě kterých Polsko dostalo pokutu mj. v souvislosti s pokračováním těžby v dole Turów, jsou v souladu s polskou ústavou.

Koná se jednání ve sporu Roberta Tempela, který byl po dvacetiletém vězení zproštěn obžaloby z dvojnásobné vraždy, a státu. Muž požaduje téměř 90 milionů korun.

Končí dvoudenní sociální summit, který předchází čtvrteční vrcholné schůzce skupiny Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) a přidružených zemí.

Adventní koncert Pražského jara v podání britského ansámblu Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením japonského dirigenta Masaaki Suzukiho. Zazní Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha.

V Bruselu proběhne jednání unijních ministrů vnitra a spravedlnosti. Česko bude zastupovat ministr vnitra Vít Rakušan. Ministři budou řešit zejména migrační balíček a zefektivnění návratové politiky.