Zeman s Babišem kují pikle, začnou akce pro LGBT+ komunitu a v Praze se rozhodne o velkém cyklodepu

Prezident Miloš Zeman se sejde s premiérem Andrejem Babišem v podvečer na zámku v Lánech. Hlavním tématem schůzky by se mohlo stát vedení Bezpečnostní informační služby (BIS). Po skončení mandátu současného ředitele Michala Koudelky se spekuluje, kdo ho nahradí. Tomu funkční období končí v polovině srpna.

Jak je na tom státní rozpočet? Ministerstvo financí zveřejní průběžné údaje, a to vázané ke konci července. O měsíc dříve činil jeho schodek 265,1 miliardy, což bylo o 10 miliard více než v květnu. V horší kondici v prvním prázdninovém měsíci nikdy předtím nebyl.

V Praze by mohlo vzniknout velké cyklodepo. Leželo by nedaleko křižovatky Anděl a sloužilo by k rozvozu zboží po centru metropole. Dopravním prostředkem by podle plánů měla být nákladní elektrokola. Už jedno takové depo v hlavním městě funguje, to se nachází od konce loňského roku na Florenci.

Revoluční změna ve vydávání dokladů. Nově dostanete na úřadě nový typ občanky vybavený zabezpečeným čipem s biometrickými údaji. Za změnou stojí evropské nařízení, které má posloužit k většímu zabezpečení - padělání a následné zneužívání příslušného dokladu bude o hodně složitější.

Začne také festival pro LGBT+ komunitu Prague Pride. Radnice vztyčí duhovou vlajku - její symbol, událost je spojena taktéž s kulturními doprovodnými akcemi. Podobná akce též proběhne v Brně.

Též po celý den budeme sledovat počínání českých sportovců na olympiádě v Tokiu. Zrak českých fanoušků se uplně zejména na atletický ovál a do hry též vstoupí rychlostní veslaři.