Češi už se nechtějí jen válet u moře. Od cestovek požadují zážitky či aktivní program šitý na míru

Navzdory černým scénářům se situace s prodeji zájezdů nejen vrátila do předpandemických čísel, ale letošní sezona prodeje zájezdů first minute (od října předchozího roku do března) je dokonce překonává.

Např. v Invii se zájem proti loňsku zvýšil o 25 procent, v Čedoku o 30 procent. Největší počet klientů zamíří na dovolenou již poslední červnový víkend. „Nabídka je zatím dostatečná, české kanceláře meziročně navýšily kapacity v průměru o deset procent a na trhu přibyly také nové kanceláře,“ přibližuje za Invia.cz Kateřina Chalupová.

„Rodiny s dětmi nakupují s předstihem, aby měly zajištěnou dovolenou během prázdnin. Některé páry či jednotlivci, kteří mohou cestovat mimo letní měsíce, naopak vyčkávají na prodej last minute, ale musejí počítat s tím, že nabídka hotelů nebude tak rozsáhlá,“ říká Markéta Škopková z Cestofka.cz. Poptávka je po všech destinacích v doletové vzdálenosti do čtyř hodin.

Lepší je také nabídka odletů z regionů nebo možnost přímých letů na Kubu, do Mexika, na Kanárské ostrovy, Zanzibar nebo do Keni. Přibyly také dovolené spojené se sporty, jako jsou golf, vysokohorská turistika nebo cyklistika, roste zájem o okružní plavby.