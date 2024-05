Aljaška chce těžit plyn. Do cesty se postavili mladí, podali žalobu

V žalobě osmi mladých Američanů stojí, že nový těžební záměr státu Aljaška ztrojnásobí emise skleníkových plynů ve státě a argumentují vědeckými poznáními, které hovoří o tom, že těžbu fosilních paliv je třeba kvůli postupujícímu globálnímu oteplování okamžitě omezit, a ne ji ještě rozšiřovat, píše portál The Guadian.

„Žalobci se cítí zranitelní a nepřiměřeně poškozeni škodami na klimatu, které by nový projekt na Aljašce způsobil,“ stojí v žalobě, za kterými stojí studenti ve věku od 11 do 22 let. Ti konkrétně namítají, že těžební projekt porušuje dva články aljašské ústavy, a to právo na chráněné přírodní zdroje pro současné a budoucí generace i právo nebýt vystaven vládním zásahům do života, svobody a majetku.

Plyn by mířil hlavně do Asie

Nový projekt na Aljašce by v případě odsouhlasení zahrnoval výstavbu úplně nového závodu na úpravu LNG. Počítá se také s vybudováním provozu na zkapalňování zemního plynu, který by se měl nacházet na poloostrově Kenai a do úvahy přichází také několik set kilometrů nový dlouhý plynovod. Vytěžený a zpracovaný aljašský zkapalněný zemní plyn by měl následně primárně mířit na asijský kontinent.

„Prohloubení klimatických změn, které by tento nový projekt přinesl, ovlivní to, co Aljaška poskytuje a přináší. Spoléhám se na to, že americké soudy má práva ochrání,“ uvedla pro The Guardian dvaadvacetiletá hlavní žalobkyně Summer Sagoonicková s tím, že globální oteplování si už nyní vybírá na mladých občanech Aljašky svou daň. Zasahuje do jejich přirozeného vývoje, narušuje kulturní tradice i identitu a omezuje přístup k přírodním zdrojům.

Na žalobě pracovala také nezisková organizace Our Children’s Trust, která v loňském roce dosáhla průlomového klimatického vítězství ve prospěch mladých obyvatel Montany. Plyne z něj, že regulační orgány tohoto státu musí před případným schválením povolení k rozvoji těžby fosilních paliv vždy zohlednit klimatickou krizi.

V minulosti se tato nezisková organizace proti státu Aljaška s podobným záměrem již postavila. Konkrétně to bylo v roce 2017. Tehdy se ale aljašský nejvyšší soud těsně rozhodl pro podporu těžby.

Aljaška pociťuje nedostatek plynu

Aljašský generální prokurátor Treg Taylor k nynější žalobě řekl, že ji pečlivě prozkoumá. Zároveň ale dodal, že americký stát v poslední době pociťuje nedostatek zemního plynu, který je podle jeho názoru čistým palivem. Pokud by k těžbě nedošlo právě zde, může se začít těžit kdekoliv jinde po světě, aniž by byly dodrženy přísné normy na ochranu životního prostředí.

„Na první pohled vidíme, že jde o pokus zablokovat rozvoj aljašských zásob zemního plynu na základě údajné enviromentální bezpečnosti,“ upřesnil Treg Taylor.

Žalobkyně Summer Sagoonicková však argumentuje mimo jiné tím, že stále častější a silnější požáry ohrožují domovy mladých lidí. Nebezpečí souvisí i se stále častějším znečištěním kouřem. Ryby a další živočišné druhy vymírají a vědomí hrozby klimatické krize se podepisuje i na jejím zdraví, uvádí se v žalobě.