S cenami potravin se dle úřadu nečarovalo. Nekula se neomluví, pochybuje o cukru

Lidovecký ministr zemědělství Zbyněk Nekula by se měl podle obchodních řetězců omluvit. V minulosti podával několik podnětů na to, že za vysoké ceny potravin můžou v posledním roce obchodníci, podle šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zvyšovali marže všichni. To ale politik nehodlá udělat.