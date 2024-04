Příchata v Kalifornii ukazuje, co má o víkendu přednost. Odpočívat se má venku – u grilu i u bazénu

Jde tak vlastně o to, co dělá architekturu architekturou. Laika by nemuselo napadnout, co potřebuje, držel by se zavedených postupů.

Dobrý architekt přijde a řekne, vy potřebujete právě tohle, a představí něco, co nikoho nenapadlo. Nejspíš to klienti v tomto případě už čekali, protože jim stejný architekt navrhoval i jejich dům v San Francisku, a věděli tak, do čeho jdou.

Na první pohled se výsledek nehoní za vnitřními metry a dalšími pokoji. Obytný prostor je relativně malý, vedle je zastřešené místo pro auto a všemu vévodí před nepřízní počasí krytá letní kuchyně.

Je třeba přiznat, že nejde o celou chatu, ale zmíněnou příchatu, tedy o rozšíření stávající stavby o to, co dosud chybělo. Konkrétně jde o prostor pro venkovní vaření a pokoj pro hosty a místo pro jejich auto.

Opodál je venkovní bazén s místem pro relaxaci. Připomenout je třeba i práci krajinářů z Lucas & Lucas. Ač jde o novostavbu, mezi stromy působí, že je tam odjakživa.

Proto je také tak důležitý i velký gril a velký venkovní stůl. Nevíme ale, jak je na tom hlavní budova a zda ta náhodou nenabízí i luxus uvnitř.