Jako byste se opravdu vraceli domů. Pražské letiště konečně dostane vlastní tvář

„Při průchodu bezpečnostní kontrolou budete obklopeni zelení české krajiny – na stropě, který ji zobrazuje, i na okolních prostranstvích, kde se nacházejí rostliny typické pro český biotop. Při cestě zpět do České republiky budete mít pocit skutečného návratu,“ říká Winy Maas, zakládající partner nizozemského studia MVRDV.

To vyhrálo architektonickou soutěž na nové budovy areálu pražského Letiště Václava Havla. Na pomoc si přizvalo letištní konzultanty ze společnosti NACO.

Navrhli dvě nové budovy, přesněji tedy tři, protože jednu rozdělili na dvě. Ta rozšiřuje Terminál 1 o nový prostor pro centrální bezpečnostní kontrolu, nové obchodní plochy i VIP salonky, na střeše má být vertiport, tedy místo pro přistávání všeho, co je schopné vertikálního startu (dnes je to vrtulník, do budoucna by to mohly být například různé typy dronů).

Druhá budova bude ve veřejné části letiště a bude v ní hotel, konferenční centrum i parkoviště. Pro ty, co se chtějí zorientovat: stála by v místě, kde dnes parkují taxíky. Tedy takový je nejbližší plán, vše by mělo být připraveno i na další rozšiřování letiště a případné změny využití jednotlivých budov.

Výsledkem by mělo být, že si pražské letiště cestující s jiným už nejspíše nespletou. Stavba je součástí investičního plánu v hodnotě 32 miliard korun.