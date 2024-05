VIDEO: Loď z Baltimoru se vrátila do přístavu, vyšetřování nehody pokračuje

Operace byla dalším významným krokem na cestě k obnovení běžného provozu v jednom z nejvýznamnějších amerických přístavů, který zřícení mostu přes ústí řeky Patapsco ochromilo. Úřady jej chtějí mít plně průjezdný do konce května poté, co v dubnu zprovoznily provizorní plavební kanál.

Loď Dali provozovaná singapurskými majiteli zůstala po havárii z noci na 26. března stát u zbytku jednoho z pilířů přístavního mostu. Technici pracující na odklízení trosek na začátku operace naplnili vodou nádrže uvnitř plavidla, aby bylo plavidlo co nejtěžší a co nejméně se hýbalo, zatímco kolem něj prováděli rizikové práce. Před přesunem nádrže zase vypustili, aby se za přílivu mohla dát do pohybu.

Podle deníku The Washington Post loď od mostu vyplula v 06:40 místního času, načež ji začalo pět remorkérů tlačit směrem do přístavu. Plavidlo naložené stovkami kontejnerů se pohybovalo velmi pomalu. Dopoledne už ale zakotvilo v jednom z baltimorských terminálů.

Vyšetřování pokračuje

Několik dalších týdnů tam budou prováděny nejnutnější opravy, po nichž se Dali přesune do loděnic k dalším opravám, napsala agentura AP. Posádka ani nyní po téměř dvou měsících od nehody nesmí opustit její palubu.

Na loď při havárii spadla část ocelové konstrukce mostu, tu tento měsíc technici odstranili několika synchronizovanými explozemi. Most Francise Scotta Baye postavený v 70. letech byl jednou z dominant Baltimoru, po nárazu lodě se zřítil během několika okamžiků.

Zahynulo přitom šest latinskoamerických dělníků, kteří prováděli údržbu vozovky. Vyššímu počtu obětí zabránilo to, že policie stihla před havárií zastavit dopravu na mostě.

Podle vyšetřovatelů proud na lodi dvakrát vypadl už v hodinách před vyplutím, incident ale zatím zcela neobjasnili. Případem se zabývá také Federální úřad pro vyšetřování (FBI).