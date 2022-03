Ceny pohonných hmot se utrhly z řetězu. Benzina už prodává naftu za víc než 44 korun

Přelouč, Šumperk a zřejmě i na mnoho dalších míst. Tam všude vylétla ve čtvrtek cena litru dieselu u čerpacích stanic Benzina na 44,1 koruny. Databáze kartové společnosti CCS přitom uváděla pouhý den předtím nejdražší naftu v Česku za 42,9 koruny. Nafta u Benziny rázem převýšila i dosud dražší benzin, za který si ale nejpočetnější síť v Česku, ovládaná přes holding Unipetrol polským koncernem PKN Orlen, účtuje také vysoce nadprůměrnou cenu – 42,5 koruny.

Zda je Benzina u nás jediná s tak vysokou cenou, nelze ověřit, společnost CCS vyhodnocuje své údaje s jednodenním zpožděním. Další velcí hráči jako jsou MOL, Shell nebo OMV asi nebudou s podobným navýšením otálet.

Na divoký vzestup cen u Benziny upozornili členové facebookové skupiny Dodávkáři-cz a své naštvané poznámky doprovodili i snímky totemů čerpaček. „Benzina dotuje Orla, který rozdává v Polsku levně a bez DPH, však to Češi zaplatí že... Každý den o 2 koruny vejš. To není krize. To je zlodějina za bílého dne,“ napsal jeden z nich.

Průměrná republiková cena byla ve čtvrtek podle údajů kartové společnosti CCS 39,36 koruny za benzin a 38,73 koruny za naftu. Za týden trvání ruské okupace Ukrajiny, masivně narůstajících sankcí a kolabující ruské ekonomiky vzrostla u českých pump cena v průměru o zhruba dvě koruny.

Na rotterdamské burze, z níž vycházejí i velkoobchodní ceny v zemích Evropy, za stejnou dobu poskočila z obav z další eskalace konfliktu cena nafty v přepočtu o 6 korun. Pokud by české pumpy zareagovaly stejným způsobem, průměrná republiková cena dieselu by se místo čtvrtečních 38,7 koruny pohybovala kolem 42,5 koruny.

Benzina si tedy k tomu teoretickému údaji nyní přisadila u části svých pump navíc ještě 1,6 koruny z litru. I za „mírové“ situace však nebývá, zejména u dálnic, takové nadprůměrné navyšování marží neobvyklé. Benzin – jak na burze, tak i na tuzemském trhu – stoupá o něco pomaleji. I když i jeho tempo je nevídané.

Český průměr táhnou dolů firmy, které si tak masivní zdražení nemohou dovolit. Nebo mají byznys založený na nízkých maržích a současně vysokých prodaných objemech. Například pumpy společnosti Tank Ono ve čtvrtek nabízely litr Naturalu 95 za 36,9 koruny (o 5,6 koruny levněji než nejdražší pumpy Benziny) a litr nafty za 35,9 koruny (o víc než 8 korun levněji). Přitom Tank Ono odebírá drtivou většinu svých paliv od rafinérií Orlen Unipetrolu – stejně jako Benzina.

„Česko zažívá ropný šok, cena benzínu i nafty v ČR je nejvyšší v historii. Prudké zdražování tím rozhodně nekončí, benzín může vyletět až k 50 korunám za litr, omezí-li Rusko dodávky ropy či plynu,“ varoval hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Důvodem dramatického zdražování pohonných hmot je podle něj zdražování ropy na světových trzích a také citelné oslabení koruny vůči dolaru. Oboje bezprostředně nastává či sílí v důsledku propuknutí války na Ukrajině.