Ethereum, po bitcoinu druhá největší kryptoměna světa, naplno ukázalo, nakolik energeticky náročné tyto měny jsou a jak relativně jednoduché mohou být v tomto případě úspory. Jsou-li odhady dopadů správné, spotřeba energie etherea klesne o 99,992 procenta.

Pro představu – je to tak výrazné zmenšení, jako kdyby se stovka autobusů náhle vměstnala do zrníčka rýže. Změnou algoritmu mohla světová spotřeba elektřiny klesnout až o 0,2 procenta. Tedy kdyby to bylo tak snadné.