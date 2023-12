Bitcoin zdolal hranici 40 000 dolarů. Začaly ho kupovat velké společnosti

K růstu bitcoinu přispívá i sílící přesvědčení, že americká centrální banka (Fed) začne brzy snižovat úrokové sazby. Investoři se také domnívají, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) brzy schválí spotové bitcoinové fondy obchodované na burze (ETF).

Krátce před 09:00 SEČ si bitcoin podle specializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodin připisoval 4,8 procenta a pohyboval se kolem 41 410 dolarů (924 188 Kč). Už v noci z neděle na pondělí se vyšplhal až na 41 731,72 USD. Cena druhé největší kryptoměny ether ve stejnou dobu vykazovala růst o 3,8 procenta zhruba na 2 246 dolarů (50 126 Kč).

„Růst o 50 procent od poloviny října zřejmě znamená rozhodující posun od medvědího trhu z roku 2022 a začátku roku 2023,“ uvedl Justin d’Anethanze ze společnosti Keyrock, která se zabývá digitálními aktivy. Medvědím trhem se nazývá situace, kdy ceny sestoupí z maxima o 20 procent a dál se snižují.

Od začátku roku si bitcoin připisuje téměř 150 procent. Proti maximu blízko 69 000 dolarů z konce roku 2021 je ale stále citelně slabší.

Nová vlna zájmu

Fakt, že bitcoin v průběhu listopadu nakupovaly velké společnosti, ukazuje na novou vlnu zájmu o toto aktivum, uvedl d’Anethanze. Minima kolem 16 000 dolarů, na která bitcoin klesl před rokem, podle něj pravděpodobně znamenala dno. Do budoucna nicméně nevylučuje další výrazné výkyvy.

Společnost Microstrategy, která investuje do bitcoinů, minulý týden oznámila, že v listopadu nakoupila tuto kryptoměnu za dalších 593 milionů dolarů.

Trhy sázejí na to, že Fed skončil se zvyšováním úrokových sazeb a na začátku příštího roku je začne snižovat. Rizikovější investice a další aktiva citlivá na úrokové sazby, jako je například zlato, na to reagují silným růstem.

Říjnová zpráva, že americký burzovní regulátor SEC se neodvolá proti rozhodnutí soudu, podle něhož tato komise pochybila, když zamítla žádost o bitcoinové ETF, umocnila očekávání, že schválení několika těchto ETF už se blíží. Bitcoinová ETF by mohla umožnit dosud obezřetným investorům přístup ke kryptoměnám prostřednictvím burzy, což by do tohoto sektoru přivedlo novou vlnu kapitálu, napsala agentura Reuters.