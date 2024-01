Vypadlé dveře znervóznily i Evropany. Nařídili kontrolu příslušných boeingů

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v neděli doporučil provozovatelům letadel Boeing 737-900ER, aby vizuálně zkontrolovali zástrčky středních výstupních dveří, zda jsou řádně zajištěny.

Tento krok přišel poté, co FAA zakázal létat 171 letadlům Boeing 737 MAX 9 kvůli prasknutí zástrčky dveří uprostřed letu u osm týdnů starého letadla aerolinek Alaska Airlines. Letoun 737-900ER není součástí novější flotily MAX, má ale podobnou konstrukci dveří.

Mluvčí EASA podle agentury Reuters řekl, že v Evropě je provozováno celkem pět letounů Boeing 737-900ER s příslušnou součástkou, na kterou se vztahuje výzva ke kontrole.

Let společnosti Alaska Airlines počátkem ledna nouzově přistál v Oregonu poté, co Boeingu 737 MAX 9 vypadly dveře už krátce po startu. Letadlo vystoupalo do výšky téměř pěti kilometrů, než se vrátilo na mezinárodní letiště v Portlandu. Letecká společnost uvedla, že jen pár měsíců starý stroj bezpečně přistál se všemi 174 cestujícími a šesti členy posádky.

Letecká společnost odškodnila všechny pasažéry letu 1282, jemuž nedlouho po vzletu vypadl z trupu dveřní panel. Pasažéři se sice dočkali platby v hotovosti ve výši 1 500 dolarů (34 tisíc Kč), i tak podalo šest cestujících na společnost Boeing hromadnou žalobu.