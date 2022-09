Od márnice přes prostory k výstavám až po koncertní sál. Kaple, která je vším

S velkým úsilím vybudovali vlastní hřbitov, který tu chyběl. Mají ho teprve osm let. U něj pak vyrostla i nová kaple. Ta je vším – od márnice přes prostory k výstavám až po koncertní sál – a stává se novým symbolem Březové.

Starosta Miroslav Bouda chtěl, aby nová stavba nesloužila jen smutným věcem, a tlačil proto na to, aby byla pojata velkolepěji než jen jako kaple na hřbitově.

„Je pokládána za nový symbol a všichni to tam vzali za své,“ líčí architekt Václav Zuna, který stavbu navrhl.

Tvar rozhoduje. Byť kaple v Březové nevypadá jako běžné kostely, je na první pohled jasné, že mezi ně patří. Stačí drobná věž a kamenné obložení a hned je patrné, že jde o stavbu s důležitou funkcí. Takováto kaple je důstojná i pro ty nejsmutnější části života a nepotřebuje k tomu žádné ozdoby. Mimo jiné tak ukazuje, že ani v architektuře není nutné kopírovat staré.

Výslednou podobu projektu ovlivnil právě nový hřbitov. Ten byl moderní svým pojetím a na zdivo byla použita žula z nedalekého lomu. I proto se architekt rozhodl použít ji také. Vznikla kaple podobná těm irským, obložená tunami žulových haklíků.

Jde o novostavbu, na které nejsou žádné historizující prvky, přesto působí tradičně a důstojně.

Stavbě, jež sbírá řadu ocenění, pomohlo podle Zuny i to, že do toho všichni šli srdcem. Bojoval za to starosta, nadchl se architekt i stavební firma, která zvládla obrovské množství práce za relativně nízkou cenu 10 milionů korun.