Byty v centru Prahy zdražují i bez Airbnb. Jejich cena stále roste, mezi kupujícími převažují Češi

Budoucnost krátkodobých pronájmů, jejichž doménou se stalo hlavně centrum Prahy, je nejistá. Optimisté odhadují, že se toto podnikání do tří let vrátí na čísla z doby před vypuknutím pandemie. Pesimisté počítají s tím, že „staré pořádky“ zůstanou minulostí, a to hlavně kvůli zvažované regulaci tohoto podnikání.