Zemřel muž, co zachránil Škodu a dovedl VW do Číny, velikán Carl Hahn

Carl Horst Hahn patří k nejvýznamnějším osobnostem automobilového průmyslu. Muž s ohromující kariérou, kterou před lety popsal ve své skvělé autobiografii „Moje léta s Volkswagenem“, vládl německému koncernu deset let, od roku 1982 do roku 1992, kdy prohrál mocenský boj s Ferdinandem Piëchem. A přešel do dozorčí rady, jejímž členem byl do června 1997.

Jeho působení v německé automobilce a dopad na její fungování ovšem sahá mnohem dál „Carl Hahn byl velký vizionář a velká osobnost. Čtyři desetiletí udával směr ve Volkswagenu a položil základy dnešního úspěchu společnosti,“ složil velikánovi poklonu Oliver Blume, předseda představenstva Volkswagenu.

Důležitá rozhodnutí z Hahnovy éry dodnes platí a fungují. Američany naučil milovat Brouka, toho původního. Stál u přerodu Audi v moderní značku, která dnes patří k prémiovým hráčům. Vytvořil z Volkswagenu mezinárodní skupinu mnoha značek. Uvedl Volkswagen do Číny. Koupil pro německý koncern nejprve Seat a pak Škodu. Už každý jednotlivý z těchto kroků by stačil k tomu, aby měl čestné místo v encyklopediích. V roce 2014 dostal od prezidenta České republiky státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy (čtěte zde).

12. března 1991 byla podepsána předběžná smlouva o odkoupení závodu BAZ koncernem Volkswagen. Za ČSFR to byl tehdejší náměstek ministra hospodářství Jaroslav Kubečka (u stolu na rohu vpravo), za SR místopředseda vlády Vladimír Ondruš (uprostřed), dále generální ředitel BAZ Štefan Chudoba (vpravo v čele stolu) a za koncern předseda představenstva Carl Hahn (vzadu v rohu) a člen představenstva za finance Dieter Ullsperger (vlevo v čele).

Carl Horst Hahn se narodil 1. července 1926 v Saské Kamenici (Chemnitz). Jeho otec se zasloužil o vzestup firmy DKW, která se stala největším výrobcem motocyklů na světě své doby, a byl jedním ze spoluzakladatelů Auto Union v roce 1932.

Druhou světovou válku přežil Carl Hahn jako vojín a po válce vystudoval ekonomii v Německu, Švýcarsku a Anglii a také politologii ve Francii. V roce 1952 získal titul Ph.D. v Bernu.

Na konci roku 1954, ve věku 28 let, přišel Carl Hahn do tehdejšího Volkswagenwerk, GmbH, a stal se asistentem generálního ředitele Heinricha Nordhoffa. Následně Hahn putoval do USA, kde v roce 1959 založil Volkswagen of America, osobně se podílel na tvorbě unikátního marketingového konceptu, s nímž se podařilo zvýšit prodeje VW Brouk na americkém trhu. Tento úspěch dovedl Hahna v roce 1964 – ve věku 38 let – do představenstva Volkswagenu ve Wolfsburgu, kde převzal odpovědnost za globální prodej.

Ve stejném roce koupil Volkswagen od automobilky Daimler-Benz značku Auto Union. V té době Hahn prosadil strategii dvou značek: V roce 1967 se z DKW Auto Union stala značka Audi s vlastním sortimentem a nezávislou prodejní organizací.

Další cesta přivedla Hahna v roce 1972 do společnosti Continental AG, kde působil jako generální ředitel. V roce 1982 se vrátil do Wolfsburgu, aby převzal funkci předsedy představenstva Volkswagen, AG.

„Během svého působení ve Volkswagenu prosazoval konzistentní strategii globalizace. Klíčovou roli sehrál čínský trh, který měl na programu od začátku jako předseda představenstva. Hahn rozpoznal potenciál před všemi svými konkurenty a již v roce 1983 zahájil Volkswagen testovací montáž Santany v Šanghaji. O pouhý rok později podepsal Volkswagen dohodu o společném podniku s čínskou vládou a došlo k průlomu pro výrobu aut v Šanghaji,“ popisuje koncern VW v Hahnově nekrologu.

Herbert Diess, předseda představenstva Volkswagenu v letech 2018 až 2022, předvádí Carlu Hahnovi elektromobil VW ID.3: