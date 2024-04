Levnější hypotéky vedou k růstu cen nemovitostí, potvrzuje guvernér ČNB. Sazby jsou i proto snižovány opatrně

Michl zařadil do výčtu proinflačních rizik právě i potenciálně nadměrný vývoj objemu úvěrů v ekonomice kvůli hypotékám a státnímu dluhu.

Naposledy snížila ČNB svou klíčovou repo sazbu z 6,25 na 5,75 procenta před 13 dny.

„Realitní trh je jedním z proinflačních faktorů a samozřejmě nižší sazby oživují zájem o hypotéky a tlačí cenu nahoru. Takže to určitě zasahuje do uvažování ČNB,“ řekl serveru Lidovky.cz hlavní ekonom investiční společnosti Cyrrus Vít Hradil. Výše nájemného, která se odvíjí od ceny bytů a domů, přímo vstupuje do výpočtu inflace.