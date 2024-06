Paliva dále zlevňují, cena benzinu i nafty za týden poklesla o 26 haléřů

Ceny paliv u českých čerpacích stanic klesají od konce dubna, benzin byl naposledy levnější na konci letošního března, nafta na konci ledna. Ceny by podle analytiků měly klesat i nadále.

Ceny podle analytika XTB Jiřího Tylečka reagují na snižování napětí na trhu s ropou a pokles jejich velkoobchodních cen. „Cena ropy propadla po nedělním zasedání organizace OPEC+, na kterém bylo rozhodnuto o postupném zvyšování těžebních kvót ještě v tomto roce.

Na trhu by se tak měly objevit dodatečné barely ropy, které však stále nenarážejí na silnou poptávku. Velkoobchodní ceny pohonných hmot pokračují v poklesu. Cena nafty v Rotterdamu se dostala na nejnižší úroveň od července loňského roku a cena benzinu se blíží únorovým minimům,“ řekl Tyleček.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 37,96 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 35,96 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 39,15 koruny. Nafta se tam tankuje za 37,99 koruny za litr.

V příštích sedmi dnech pohonné hmoty podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dále zlevní. A to v rozsahu zhruba 40 haléřů na litr jak v případě benzinu, tak nafty. Důvodem je další pokles cen ropy na světových trzích. Pozitivní trend by měl podle analytika Purple Trading Petra Lajska pokračovat i nadále. „Do začátku prázdnin by se mohly průměrné ceny benzinu dostat ke 38 Kč a nafty ke 36 Kč za litr,“ dodal.

Přestože pohonné dlouhodobě zlevňují, ceny jsou stále vyšší než před rokem. Tehdy motoristé platili za benzin asi o 1,70 koruny méně, nafta byla levnější zhruba o 5,40 koruny na litru.