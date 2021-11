Češi si oblíbili výdejní místa. PPL nově nabízí e-shopům službu Parcel Smart

ADVERTORIAL

Známe to všichni. Něco si objednáte z e-shopu a pak přijde zpráva od přepravce: „Vaši zásilku budeme doručovat v čase 12–14 hodin…“ Jenže ostatní členové z rodiny jsou v práci a vy v ten moment musíte vyzvednout dítě ze školky a pak ještě stihnout nákup. Proto stále více lidí využívá možnost si poslat zásilky přímo do výdejních míst. Podle kurýrů je to navíc trend, který bude růst i nadále pokračovat.



„Tento způsob doručení zásilek si oblíbili příjemci hlavně kvůli časové flexibilitě, protože si mohou zásilku vyzvednout podle svých časových možností, například cestou z práce či na nákup. Uvítají to hlavně pracující, protože je to bez front a čekání,“ říká Milan Loidl, business development & marketing director společnosti PPL.

Kromě časové flexibility vítají zákazníci i nižší cenu, než kterou zaplatí při doručování na adresu. Pozitivně hodnotí také kvalitní komunikaci: během celé přepravy je o průběhu cesty zásilky informují smsky nebo e-maily.

Reakce na moderní trend doručování

PPL intenzivně vnímá rostoucí poptávku po tomto způsobu doručení, a e-shopům proto nově nabízí službu Parcel Smart. Internetové obchody tak mohou nově své zásilky s PPL posílat zákazníkům přímo do výdejních míst. A to nejen po České republice, ale i k našim sousedům na Slovensko, do Německa a do Polska. Ceny jsou pro e-shopy výhodnější a začínají už na 54 korunách.

„Majitelům e-shopů to přináší spoustu výhod. Kromě výhodnější ceny je zajištěn i svoz zásilek a nabízíme velkou síť 34 tisíc výdejních míst v Česku i v zahraničí,“ uvádí Milan Loidl z PPL a dodává, že síť podacích míst se neustále rozšiřuje.

Schránky různých velikostí

PPL nedávno reagovala na trend doručení do výdejních míst, když vedle Parcelshopů spustila i samoobslužné výdejní a podací boxy tzv. Parcelboxy. Do konce června 2022 jich plánuje otevřít 500, především v hustě zalidněných lokalitách a u obchodních center, na sídlištích či na frekventovaných křižovatkách městské dopravy.

PPL Parcel Smart cena již od 54 korun

posíláte je přímo do výdejních míst – Parcelshopů a Parcelboxů



po Česku, na Slovensko, do Polska a Německa



34 tisíc výdejních míst v ČR a zahraničí



společnost zajišťuje svoz vašich zásilek



maximální váha 31,5 kg



maximální rozměr 120x60x60 cm



„Síť výdejních PPL Parcelboxů bude instalována také primárně v blízkosti prodejen našeho významného obchodního partnera, řetězce Lidl,“ uvedl dříve výkonný ředitel PPL Petr Horák.



Každý Parcel box má pro zákazníky 75 schránek různých velikostí a je v provozu nonstop. Vejde se sem balík do rozměrů 60x45x43 cm a váhy 31,5 kilogramu. Dobírky doručené do boxu zaplatí zákazník kartou. Parcelboxy mohou zákazníci PPL využívat i obráceně: pokud chtějí vrátit zboží odesílateli nebo poslat balíček jiné fyzické osobě v rámci služby Balík pro tebe.

„Je třeba zmínit, že i doručení na adresu zůstane velmi důležitou součástí celé přepravní sítě PPL. Zákazníkům by tedy e-shopy měly nabídnout kombinaci doručení jak na adresu, tak do výdejního místa – Parcelshopu a Parcelboxu, ať mají šanci si vybrat, co jim v dané chvíli bude vyhovovat nejvíce,“ uzavírá Milan Loidl.