Pošta zavřená v pracovní den? Pobočky si samy určí otvírací dobu, plánuje resort

Česká pošta loni zrušila tři stovky poboček a nyní ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s úpravou otevírací doby jejích poboček. Změny předpokládá v novele zákona o poštovních službách, kterou poslalo do připomínkového řízení. To by znamenalo, že by pobočky mohly být od příštího roku v pracovní den zavřené. Podle České pošty nedojde ke zhoršení dostupnosti poštovních služeb.