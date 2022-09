Chování Českých drah nebylo predátorské, rozhodl Brusel. Konkurenci dráhy nevytlačily

„Na základě důsledného posouzení všech relevantních faktů včetně informací poskytnutých Českými drahami, Komise rozhodla, že se původní předpoklady nepotvrdily, a proto vyšetřování ukončuje,“ uvedla Evropské komise.

Podle vedoucího tiskového oddělení Českých drah Radka Joklíka jde o rozhodnutí, proti kterému není odvolání. Ze strany Komise, je tak tento spor definitivně uzavřen.

Ještě před dvěma roky přitom Komise zastávala názor zcela opačný, přestože tehdy ještě nešlo o definitivní rozhodnutí. V předběžném závěru na konci října 2020 uvedla, že České dráhy porušily antimonopolní pravidla, když po vstupu konkurence na trať mezi Prahou a Ostravou začaly účtovat ceny pod úrovní nákladů ve snaze nové hráče vytlačit z trhu.

Michal Krapinec @MKrapinec Skvělá zpráva pro #ČD. Dnes jsme od @EU_Commission obdrželi rozhodnutí v kauze údajně podnákladových cen na lince Praha-Ostrava. Tvrzené protisoutěžní jednání, ke kterému mělo dojít ze strany ČD, nebylo shledáno opodstatněným. Velké zadostiučinění po letech vleklé kauzy. oblíbit odpovědět

Maximální výše pokuty, která dopravci hrozila, byla desetina obratu. To tehdy odpovídalo zhruba čtyřem miliardám korun.

Celý spor začal v roce 2011. Tehdy si na chování Českých drah stěžovaly společnosti RegioJet a Leo Express. Podle Českých drah je rozhodnutí komise významné zejména pro rozhodnutí soudů o náhradu škody.

Opakované obvinění

České dráhy už vyšetřování kvůli predátorským cenám v minulosti čelily. V roce 2019 největšího tuzemského dopravce pokutoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za použití podnákladových cen na trati Plzeň – Most a Liberec – Pardubice.

Díky podnákladové nabídce tehdy společnost zvítězila ve dvojici tendrů a způsobily tak podle úřadu újmu společnostem Viamont, Connex Česká Železniční, které se o zakázku rovněž ucházely.

„Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály, a poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala vyhnutelné náklady na jejich poskytování,“ zdůvodnil rozhodnutí tehdejší ředitel úřadu Petr Rafaj.

„K protisoutěžnímu jednání docházelo u relace Plzeň – Most v období od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014 a u relace Pardubice – Liberec od 26. května 2006 do 13. prosince 2014,“ doplnil Rafaj. Českým drahám pak uložil pokutu 275 milionů korun.