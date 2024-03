Zelenání EU dopadá i na české firmy, říká expert. Mohly vykazovat už nižší emise, konkurence z Evropy je dál

Lidovky.cz: Jak moc o nových povinnostech firmy vědí?

Vše je už dlouho schváleno a roky se to ví a vlastně se to nyní už jen zavádí. Některé české firmy ale dělají, že o ničem nevědí. Postupně se to ale zlepšuje. Ty větší firmy už jsou snad všechny v obraze, protože na ně to nejvíc dopadá. Třeba nefinanční reporting dopadne v Česku na více než tisíc firem. Za rok 2024 má první skupina těch největších a nejregulovanějších emise a další záležitosti měřit, od roku 2025 i reportovat.

Lidovky.cz: Později to dopadne i na menší společnosti?

Ano, ale i to jsou firmy třeba s miliardovým obratem. Ani ty už se teď ale třeba měření uhlíkové stopy nevyhnou. Stačí, když jsou dodavatelem velké firmy. Na velkou automobilku regulace v čele s nefinančním reportingem samozřejmě dopadne; když ta bude u dodávek muset řešit uhlíkovou stopu, dodavatelé to pocítí také a budou se muset přizpůsobit.