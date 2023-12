Výluky skončily. Z Ostravy do Prahy se cestující dostanou o něco rychleji

„Obecně je to dáno investicemi Správy železnic do modernizace infrastruktury. Zároveň na přelomu roku a také ještě letos skončily stavby, které provoz na koridoru ovlivňovaly. Týkalo se to například komplexní modernizace úseků Poříčany–Velim, Velim–Kolín a Brandýs nad Orlicí–Ústí nad Orlicí,“ vysvětlil tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Doba jízdy vlakem SC Pendolino z Ostravy-Svinova na pražské hlavní nádraží se zrychlí o 12 minut a bude trvat tři hodiny a jednu minutu, večerní spoj Pendolino Košičan by měl zvládnout stejný úsek za dvě hodiny a 59 minut. Časově si mírně polepší podle nového jízdního řádu i ostatní dálkové vlaky na páteřní trati.

RegioJet hlásí změnu

Doba jízdy ve většině vlaků RegioJet z Ostravy-Svinova na pražské hlavní nádraží od 10. prosince potrvá 3 hodiny a 14 minut, v opačném směru bude doba jízdy ještě o několik minut kratší. Většina vlaků RegioJet nově nebude zastavovat v České Třebové.

„V jízdních řádech stávajících spojů dochází k efektivní optimalizaci, která zahrnuje změny v zastavování vlaků. Tato úprava se týká zejména stanice v České Třebové, kde nově zastaví jen vybrané spoje směřující do Prahy, v opačném směru pak zastavení vynechají spoje všechny,“ uvedla společnost RegioJet v tiskové zprávě.

„Tato úprava je součástí úsilí o zefektivnění cestování vlakem, což přináší rychlejší a plynulejší cestu pro cestující, kteří cestují na delší vzdálenosti,“ dodala firma.

Doba cestování tři hodiny a čtrnáct minut není pro vlaky RegioJet mezi Ostravou-Svinovem a pražským hlavním nádražím nová, přesně takovou dobu trvala jízda vlakem podle jízdního řádu platného od prosince 2019 do prosince 2020. Následně se doba jízdy uvedená v jízdních řádech začala kvůli stavebním pracím na trati prodlužovat. Do prosince 2021 trvala jízda tři hodiny a 29 minut, mezi prosincem 2021 a prosincem 2022 pak dokonce tři hodiny a 37 minut. Aktuálně trvá tři hodiny a dvacet minut.

Doba jízdy se v jízdních řádech podobně měnila vzhledem k situaci na hlavním koridoru i u jiných dopravců. Cestu pod tři hodiny mezi Ostravou-Svinovem a Prahou zvládalo Pendolino už před více než deseti lety.

Tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola také doplnil, že v příštím roce skončí rozsáhlá modernizace uzlu Pardubice. Ta sice podle něj zásadním způsobem dopravu neovlivňuje, avšak její dokončení by mělo přispět k dalšímu zvýšení plynulosti dopravy.