Chmelaři hlásí letos mírně nadprůměrnou úrodu, i je trápí vyšší náklady

Čeští pěstitelé chmele letos sklidili celkem 6 997 tun, to je mírně nadprůměrná sklizeň. Proti loňsku, kdy byla sklizeň nejhorší za deset let, je to o 2 545 tun více. Průměrný výnos letos činil 1,44 tuny z hektaru, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.