Mladí Číňané se odmítají snažit. Do práce nosí ze vzoru místo obleků pyžama

Když se v prosinci ochladilo, tak Cindy Luová začala do kanceláře nosit huňaté pyžamo přes mikinu s kapucí. Nošení pyžama do práce se pro ni zakrátko stalo zvykem a brzy už se ani neobtěžovala nosit stejný spodní a vrchní díl a brala si na sebe prostě to, co jí bylo nejpohodlnější.

O několik měsíců později sdílela svoji fotku na síti Siao-chung-šu (Xiaohongshu), čínské obdobě Instagramu, kde už podobné snímky s označením „nechutné outfity v práci“ zveřejňovaly desítky tisíc mladých zaměstnanců. „Chci prostě nosit, co se mi zachce. Nemyslím si, že má cenu utrácet peníze za oblečení do práce, když tam jen sedím,“ vysvětlila 30letá Luová, která pracuje jako interiérová designérka ve Wu-chanu.

Neochota plnit očekávání ohledně vhodného vzhledu v práci odráží podle amerického deníku rostoucí nechuť mladých Číňanů usilovat o život plný ambicí a snažení, který byl typický v předchozích letech. Na pozadí toho, jak zpomaluje hospodářský růst a slibných příležitostí je méně, mladí tíhnout k trendu zvaném „lehnout si na záda“, který usiluje o pohodový životní styl bez zbytečných komplikací.

Z nošení co nejležérnějšího oblečení do kanceláře se stal trend na čínských sociálních sítích, když uživatelka s přezdívkou Kendou S- zveřejnila video na platformě Tou-jin (Douyin), obdobě TikToku, v němž ukázala, v čem chodí do práce.

Měla na sobě chlupatý hnědý svetr po kolena, kostkované kalhoty od pyžama, růžovou prošívanou bundu a huňaté hnědé bačkory. Ve videu se jeho autorka svěřila, že ji kvůli jejímu outfitu několikrát napomenul nadřízený a její vzhled označil za nechutný. Vide dostalo přes 735 000 lajků a přes milion uživatelů ho sdílelo.

Označení „nechutné outfity v práci“ se pak rozšířilo na několika čínských sociálních sítích, jejichž uživatelé se začali předhánět, čí oblečení v práci je odpudivější. Na sociální síti Weibo související obsah zhlédly stovky milionů lidí a vznikly tam diskuze, proč se mladí lidé nechtějí v dnešní době speciálně oblékat do práce.