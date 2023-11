ČNB sníží úroky v prosinci, soudí analytici. Napovídá tomu i rozpis zasedání

Trh čekal mírné snížení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu už na zasedání, které proběhlo v listopadu. Nyní se toto očekávání přelilo do prosince. Přesto ale trh zcela nevylučuje ani možnost, že by centrální banka přece jen sazby ponechala stabilní. Základní úrok současná bankovní rada drží na sedmi procentech od června loňského roku.

„V prognóze počítáme s tím, že centrální bankéři na prosincovém zasedání sníží základní úrok o 0,25 procentního bodu. Nevylučujeme ale ani stabilitu a první snížení až v únoru příštího roku, případně v březnu, kdy už bude mít ČNB k dispozici data o lednové inflaci,“ uvedl pro iDNES.cz Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.

O něco dál jde ve svém očekávání Jan Bureš, Hlavní ekonom společnosti Patria Finance. Ten ve svém komentáři sice také říká, že se kloní spíše k opatrnému snížení sazeb už v prosinci, upozorňuje ale na nedávné vystoupení viceguvernérky Evy Zamrazilové na Aktuálně.cz. Z rozhovoru s ní totiž vyplývá, že před prvním poklesem úrokových sazeb chce mít skutečně jistotu ohledně lednové inflace. Otázka je tedy především nad tím, jak moc v lednu zdraží obchodníci a také jak se propíše zdražení regulované složky energií do jejich koncových cen.

„Zamrazilová zopakovala obavy zmíněné v posledním zápisu ze zasedání ČNB – riziko spojené s předčasným poklesem úrokových sazeb v prostředí špatně ukotvených inflačních očekávání je podle ní větší než rizika spojená s negativním dopadem vyšších úrokových sazeb na hospodářský růst,“ vysvětlil Jan Bureš.

V prosinci sice ještě ČNB nemůže mít oficiální data o lednové inflaci, ale obrázek o tom, jak bude leden vypadat, si v předstihu udělat může. V průběhu první poloviny prosince už totiž řada poskytovatelů energií může oznámit lednové změny ceníků. Navíc vývoj cen některých služeb, předplatných, dárkových karet nebo celoročních permanentek může pomoci indikovat sílu efektu lednového přecenění již v průběhu prosince,“ vysvětluje dále Bureš, proč se tamní analytický tým stále o něco víc přiklání k drobnému uvolnění sazeb v prosinci.

Bankéři mohou klidně počkat

Jiná věc už ale je, jaký postup by analytici považovali za správný. „Jako rozumné bych považoval, kdyby ČNB počkala, až bude jasné, jak dopadne lednové přecenění – s ohledem na to, jak moc jí inflace utekla a jak moc je cenová hladina zvýšená. Za poslední dva roky se totiž cenová hladina zvedla o třicet procent,“ řekl pro iDNES.cz Tomáš Pfeiler, portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus. Dodal, že prosincové hlasování o výši sazeb podle něj může být velmi těsné.

Naopak jedním z argumentů, který hovoří pro snížení už v prosinci, je ekonomický růst. Tuzemská ekonomika je totiž v útlumu, a to dokonce větším, než se čekalo. Restriktivní měnová politika pak zlepšení nijak nepomáhá. Podle Tomáše Pfeilera je ale i riziko mělké recese cena, kterou se za úplné zkrocení inflace vyplatí zaplatit. „Něco jiného by bylo, kdyby ČNB sazby držela na vyšších úrovních, to bychom teď mohli být v jiné situaci. Proto si myslím, že je na místě restriktivní politiku držet déle,“ dodává.

Že centrální bankéři sazby už příští měsíc sníží o 0,25 procentního bodu si myslí také Štěpán Hájek, analytik investiční společnosti XTB. Podle něj se při rozhodování ČNB opře o to, že opticky sice nyní inflace zrychlila, ve skutečnosti je ale nižší.

Říjnový výsledek totiž ovlivnil vládní úsporný tarif, který cenu energií naoko snížil. Statistici jej pak do inflace započetli jako zlevnění energií i přes to, že fakticky byly dál drahé. Letošní říjen tak byl srovnáván s nižšími cenami z loňského října, což inflaci opticky přifouklo. Tento efekt skončí s lednem příštího roku, kdy ČNB čeká inflaci u trojky.

„Osobně bych ale se snížením počkal na únorové zasedání. Stále totiž přetrvává řada rizik. Také si myslím, že by snížením mohla ČNB rozpoutat větší inflační tlaky nebo inflační očekávání,“ vysvětluje analytik Hájek.

Signál z kalendáře

O něco větší jistotu o tom, že ČNB úroky skutečně na prosincovém zasedání sníží, trh získal poté, co centrální banka na webu zveřejnila rozpis svých zasedání. Z něj vyplývá, že data ze statistického úřadu o lednové inflaci bankéři nebudou mít v ruce ani na svém únorovém zasedání.

To se totiž bude konat už 8. února, kdežto data od statistiků budou zveřejněna o pár dní později. Trh proto až do zveřejnění kalendáře spekuloval, že by ČNB mohla netradičně únorové zasedání posunout až do druhé poloviny měsíce. Pak by totiž měla k dispozici i údaj o inflace z prvního měsíce příštího roku.

K tomu ale nedošlo, což si analytici vykládají jako signál, z něhož lze usuzovat, že ČNB je připravena sazby snižovat už prosinci. Kdyby totiž chtěla čekat na lednová čísla, mohla by sazby snížit až v březnu, a tak dlouho se bankéřům nejspíš nebude chtít čekat.

„ČNB nemůže čekat až na lednovou inflaci. Měli by jednat v předstihu. Myslím si, že v prosinci to už udělají. Do té doby totiž statistický úřad zveřejní několik důležitých čísel: mzdy, listopadovou inflaci a strukturu HDP. Jestli nic z toho nepřekvapí proinflačně, sazby v prosinci půjdou níž,“ uzavírá Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.