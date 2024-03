Colt CZ Group zaznamenal druhý nejlepší rok v historii, připsal rekordní výnosy

Zbrojařská skupina si připsala čistý zisk po zdanění ve výši přibližně 2,04 miliardy korun. Výnos společnosti Colt CZ Group SE vzrostl meziročně o 1,8 procenta. Nárůst čistého zisku činil 0,4 procenta ve srovnání s rokem 2022. Představenstvo navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 korun na akcii, stejně jako loni.

Výši tržeb zbrojařského holdingu ovlivnil podle zástupců skupiny přepočet cizích měn do české koruny, časově náročný proces udělování exportních licencí a také pokles některých produktových segmentů na komerčním trhu v USA.

Podle Jana Drahoty, CEO a předsedy představenstva Colt CZ Group, šlo o druhý nejúspěšnější rok v historii skupiny. „Výrazně se navýšil podíl tržeb z prodejů pro ozbrojené složky, koupili jsme švýcarského výrobce střeliva swissAA Holding AG a oznámili podpis smlouvy se společností CBC Europe o koupi 100 procentního podílu ve společnosti Sellier & Bellot,“ uvedl. Jak však dodal, z pohledu hospodářských výsledků skončil rok 2023 za původním očekáváním a plány.

Počet prodaných zbraní holdingu loni meziročně klesl o 10,4 procenta na 621.210. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z více než 60 procent, dlouhé palné zbraně téměř ze 40 procent.

Upravený čistý zisk holdingu po zdanění dosáhl v roce 2023 téměř 2,05 miliardy korun, což bylo o 10,1 procenta méně než předloni. Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné položky skupině loni ve srovnání s předchozím rokem klesl o 9,4 procenta zhruba na 3,05 miliardy korun. Colt CZ loni investoval 924 milionů korun, meziročně o 36 procent více.

Táhly prodeje v USA

Holding podle Drahoty neustále pracuje na modernizaci výrobkového portfolia a pro letošní rok očekává výrazný nárůst výkonu. „Vzhledem k dosaženým výsledkům se představenstvo společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě dividendu ve výši 30 Kč na akcii,“ doplnil. Valná hromada by se měla konat do konce prvního pololetí letošního roku.

Stěžejní jsou pro holding trhy v Severní Americe, Asii a Evropě. Na celkových loňských výnosech Coltu CZ se z více než 42 procent podílely prodeje v USA. Podíl České republiky byl 17,64 procenta a Kanady přes 15 procent. Výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 13,03 procenta, Asie se na celkových výnosech podílela ze 7,61 procenta. Výnosy v Africe dosáhly 1,25 procenta, v ostatních státech světa 3,24 procenta.

Příjmy skupiny ve sledovaných obdobích podle regionů:

V tis. Kč Za rok končící 31. prosincem 2023 Za rok končící 31. prosincem 2022 Změna v % Podíl na celkových výnosech 2023 v % ČR 2 621 059 1 926 379 36,1 % 17,64 % USA 6 269 821 6 983 933 -10,2 % 42,21 % Kanada 2 231 392 1 773 822 25,8 % 15,02 % Evropa (vyjma ČR) 1 935 068 1 584 169 22,2 % 13,03 % Afrika 185 994 243 317 -23,6 % 1,25 % Asie 1 131 068 1 483 412 -23,8 % 7,61 % Ostatní 481 179 594 742 -19,1 % 3,24 % Celkem 14 855 581 14 589 774 1,8 % 100,0 %

Zdroj: Colt CZ Group

Výhled Colt CZ Group pro letošní rok bude ovlivněn podobnými vnějšími faktory jako loni. Půjde především o vývoj poptávky na celosvětových trzích, v USA a v České republice a to i v kontextu pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Výsledky skupiny ovlivní i inflační tlaky a přepočet měnových kurzů amerického dolaru a eura do české koruny. Přínosem by naopak měla být očekávaná konsolidace probíhající akvizice společnosti Sellier & Bellot.

Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Počet prodaných zbraní podle typu:

V ks Za rok končící 31. prosincem 2023 Za rok končící 31. prosincem 2022 Změna v % Dlouhé palné zbraně 247 520 289 479 -14,5 % Krátké palné zbraně 373 690 403 912 -7,5 % Palné zbraně celkem 621 210 693 391 -10,4 %

Zdroj: Colt CZ Group

Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 2 000 lidí. Ze 75,4 procenta je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,6 procenta tvoří veřejně obchodované akcie.