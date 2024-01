Garáž je nutno danit jako garáž, i když ji užíváte jinak, říká poradce. Týká se vás povinnost podat přiznání?

Lidovky.cz: Kdo má povinnost platit daň z nemovitých věcí? A kde se dozví, v jaké výši, kam a dokdy ji má zaplatit?

Poplatníkem daně zůstává primárně vlastník nemovitosti, nově je poplatníkem rovněž uživatel pozemku, stavby či jednotky, pokud jejich vlastník není znám nebo jestliže je s pozemkem oprávněn hospodařit Státní pozemkový úřad či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Informace o dani poplatník získá buď z daňové složenky, která je od letoška zpoplatněna, ze zprávy v datové schránce nebo prostřednictvím e-mailu, pokud o to požádal. To je možné udělat jednoduchým zasláním žádosti s neověřeným podpisem správci daně.

Pokud daň nepřesáhne pět tisíc korun, je splatná nejpozději do 31. května. Pokud daň hranici přesáhne, mohou ji poplatníci uhradit ve dvou stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu hradí daň ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.

Lidovky.cz: Kdo má povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

Ta vzniká, pouze pokud došlo v minulém zdaňovacím období k okolnosti pro stanovení daně jinak, zjednodušeně např. při koupi či prodeji nebo ke změnám zastavěné plochy třeba přístavbou či demolicí. Lhůta je do konce ledna.

Lidovky.cz: Pokud nemovitost koupím teď na jaře, platím letos daň?