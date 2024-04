Na podání přehledů zbývá dost času. Je ale důležité vědět, jak na to

Pokud OSVČ daňové přiznání podala v prvním termínu, tedy do 2. dubna, jedno zda na papíře či elektronicky, má čas na podání obou přehledů už jen do 2. května. V rámci druhého termínu, tedy při podání daňového přiznání výhradně elektronicky po 2. dubnu, avšak do 2. května, je lhůta pro podání obou přehledů prodloužena do 3. června. A v případech, kdy za OSVČ daňové přiznání podá daňový poradce po 2. dubnu, bude termín pro podání obou přehledů 1. srpna 2024.

Oba přehledy, tedy jak pro zdravotní pojišťovnu, tak pro ČSSZ, musí podat každá OSVČ, která vykonávala samostatnou činnost aspoň část roku. „Pokud OSVČ byla v průběhu roku 2023 pojištěna u více zdravotních pojišťoven, musí podat přehled ke zdravotnímu pojištění všem těmto zdravotním pojišťovnám,“ upozorňuje Jan Kašpar, daňový poradce ze společnosti KODAP Liberec.