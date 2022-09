Datové schránky povinně získají od ledna dva miliony lidí. Mohou znamenat i cestu do průšvihu

„Od roku 2023 budou datové schránky povinně zřízeny především všem podnikajícím fyzickým osobám a také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností,“ připomíná Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies.

Všechny úřady, ten finanční nevyjímaje, budou s podnikatelem komunikovat výhradně prostřednictvím datové schránky. V praxi to bude například znamenat, že i OSVČ budou podávat veškerá přiznání k daním výhradně v elektronické podobě.

Tím, co už dnes vzbuzuje obavy, je takzvaná fikce doručení. Dokument zaslaný do datové schránky se totiž považuje za doručený v okamžiku, kdy se do ní uživatel přihlásí. Pokud tak neučiní ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byl dokument dodán, považuje se za doručený posledním dnem této lhůty. Od 1. ledna 2022 se pravidlo fikce doručení uplatní nejen na veřejnoprávní zprávy, ale i pro zprávy, které si prostřednictvím datových schránek posílají fyzické a právnické osoby mezi sebou. Přijímání soukromoprávních zpráv do datových schránek bude automaticky spuštěno všem jejich držitelům. Tuto funkcionalitu bude ale možné vypnout.

„Pokud datovou schránku pravidelně nekontrolujete, může vám tak uniknout důležité sdělení, jako například oznámení finančního úřadu o zahájení daňové kontroly,“ upozorňuje Martin Bortlík, partner poradenské společnosti PKF Apogeo.

Z té se pak může stát „přepadovka“, která vám jako podnikateli způsobí nejednu komplikaci.

Podle Dobrovolného je proto logické, že v souvislosti s očekáváním masivního rozšíření datových schránek roste poptávka po službách podobných té, kterou Smart Office & Companies už nějakou dobu nabízí. Spočívá ve správě datových schránek klientů, kterým díky tomu žádná důležitá komunikace neunikne.

Nemusí přitom jít jen o podnikatelské subjekty. Zákon totiž stanoví, že datová schránka fyzické osoby bude zřízena také občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jinými slovy, když se poprvé někam přihlásíte přes NIA (Národní Identitní Autorita - státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály), bude vám ihned zřízena datová schránka.

„Týkat se vás pak může třeba oznámení Katastru nemovitostí o novém zaměření pozemku, který sousedí s tím vaším. Když si je nepřečtete, nemůžete údaje ani rozporovat a zbytečně přijdete o pár metrů své parcely,“ varuje Michael Dobrovolný. „Datová schránka je velmi povedené řešení komunikace, které se takto ještě více prosadí. Spoustu důležitých úkonů nejen s úřady, vyřídíte z pohodlí domova nebo kanceláře,“ dodává.

Na to, aby se připravili na novou situaci se všemi jejími výhodami a nevýhodami, mají ale všichni dotčení ještě chvíli času. Na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má totiž stát, který v tomto ohledu reprezentuje Ministerstvo vnitra ČR, tři měsíce. Zřizování tedy bude probíhat do konce března 2023.