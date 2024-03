A podle návrhu reformních změn by se měla nově každý rok přehodnocovat věková hranice odchodu do penze. Do důchodu podle dosavadního systému půjdou naposledy lidé ročníku 1965. A to v roce 2030. Dalším ročníkům se již bude nástup do penze posouvat. V každém roce maximálně o dva měsíce. Nebo ale také vůbec.

Záležet bude na statistiky každoročně vyčíslované průměrné době dožití – tak, aby každý penzista měl šanci užívat důchodu v průměru 21,5 roku.