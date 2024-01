Němečtí strojvedoucí vyhlásili šestidenní stávku. Ochromí i spoje s Českem

Strojvedoucí od stávky neodradila ani nová nabídka, kterou dráhy minulý týden v pátek učinily. V té dráhy strojvedoucím přislíbily zkrácení pracovní doby z 38 na 37 hodin týdně se zachováním plné mzdy a navýšení mzdy až o 13 procent. Podle GDL však tato nabídka byla falešná.

„Třetí a údajně vylepšená nabídka Deutsche Bahn znovu ukázala, že dráhy nadále sledují dosavadní odmítavý a konfrontační kurs. Po snaze dosáhnout dohody není ani stopy,“ uvedly odbory v prohlášení. Podrobnosti o protestu chtějí sdělit dnes dopoledne.

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 Kč) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 Kč) kvůli inflaci.

Dráhy takové požadavky odmítají, protože by to podle nich zvýšilo náklady na personál o 50 procent. Nově navrhují až 13procentní zvýšení mezd a jednorázový bonus 2850 eur (69 700 Kč), který by se díky vládnímu protiinflačnímu opatření nedanil. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur (až 1,36 milionu Kč).

Zkrácená pracovní doba na 37 hodin týdně, kterou v pátek personální šéf DB Martin Seiler představil, by začala platit od 1. ledna 2026. Strojvedoucí by si v takovém případě mohli vybrat, zda by chtěli kratší pracovní dobu se zachováním mzdy, nebo delší se zvýšením mzdy o 2,7 procenta.

Zatímco odbory opakovaně kritizovaly postoj DB, tak za příklad dobré spolupráce uvádějí dopravce Go-Ahead a Netinera. Obě firmy souhlasily s postupným zkrácením pracovní doby na 35 hodin týdně do ledna 2028 a s vyplacením protiinflační prémie 3000 eur (73.500 Kč).

Strojvedoucí DB sdružení v GDL od listopadu stávkovali třikrát, naposledy v druhém lednovém týdnu. V osobní dopravě poslední stávka trvala 64 hodin, v nákladní byla o osm hodin delší. Kvůli protestu nejezdily vlaky EuroCity mezi Prahou a Berlínem, nevyjely ani regionální vlaky mezi Chebem a městem Martktredwitz v Bavorsku. Problémy měly také některé expresy mezi Prahou a Mnichovem, které za předešlých dvou stávek omezeny nebyly.