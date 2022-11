Uchazeči o dostavbu Dukovan předložili úvodní nabídky. ČEZ musí pročíst desetitisíce stran dokumentů

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), jejímž stoprocentním vlastníkem je právě ČEZ, bude nabídky analyzovat, přičemž zatím nebude z uchazečů vybírat. Prvotní návrhy jsou spíš podkladem pro vyjasňování technických parametrů.

Tendr se nese v duchu přísného zabezpečení a snahy nedat žádné straně ani tu nejmenší výhodu. Základem je, aby všichni tři uchazeči dostávali identické informace a aby si zároveň neviděli přes rameno. EDU II proto nabídky obdržela elektronicky prostřednictvím speciálního šifrování a unikátně zabezpečeného úložiště.

V létě budou probíhat jednání mezi společností EDU II a všemi uchazeči, v rámci kterých se budou návrhy dolaďovat. V září pak Westinghouse, KHNP a EDF předloží finální nabídky. Až na jejich základě se Česko bude rozhodovat, kterou firmu si pro nový jaderný projekt vybere.

„Vnímáme, že uchazeči mají silný zájem o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu tohoto roku vidíme pečlivou přípravu od všech uchazečů. Sestavili silné týmy na tuto zakázku, měli řadu upřesňujících dotazů, absolvovali návštěvu dukovanské lokality,“ říká člen představenstva a ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Jasno bude za dva roky

EDU II nabídky vyhodnotí do konce roku 2023, avšak poslední slovo bude mít stát, který může uchazeče z tendru vyřazovat. Jasno by mělo být na konci roku 2024, kdy dojde k podpisu smlouvy. Nový jaderný blok by měl v Dukovanech stát v roce 2036.

Podle dřívějších předpokladů společnosti ČEZ a státu by měl nový reaktor stát zhruba 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Odborníci nicméně dlouhodobě upozorňují, že zřejmě bude ještě mnohem dražší. Poukazují na to, že cena jiných jaderných projektů, například ve Francii, Finsku nebo Velké Británii se oproti původním odhadům zvýšila několikanásobně.

I přes vysoké náklady spojené se stavbou bloku je čím dál tím více Čechů jaderným blokům nakloněno. Podle nedávného průzkumu agentury IBRS se podpora rozvoje jaderné energetiky oproti květnu zvýšila o čtyři procentní body na 72 procent.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně tisíc megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. U pátého dukovanského bloku je podmínkou, že bude mít výkon maximálně 1200 MW, a to kvůli omezenému množství vody na chlazení.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie, informuje ČTK.