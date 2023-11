Jděte do..., vzkázal Musk firmám, které přestaly inzerovat na síti X

Miliardář Elon Musk ve středu ve vášnivém rozhovoru firmám, které přestaly inzerovat na jeho sociální síti X kvůli antisemitskému obsahu, vzkázal, ať „jdou do prdele“, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters. Podle The New York Times může platforma X přijít o nemalé příjmy z reklamy.