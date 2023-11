Potvrzeno. Ceny elektřiny od ledna stoupnou kvůli regulované složce

„Konzultace během uplynulého měsíce jsme využili k tomu, abychom se ještě snažili vytvořit určitý prostor pro snížení dopadů na konečné zákazníky. Využili jsme všechny dostupné možnosti, které nám zákon dává,“ uvedl předseda ERÚ Stanislav Trávníček. Podařilo se podle něj najít dodatečné úspory ve výši čtyř miliard korun.

Do růstu regulované složky se podle Trávníčka promítá především znovuzavedení poplatku za obnovitelné zdroje. Dále je to růst cen silové elektřiny, který se promítá do povinných výdajů provozovatelů distribuční a přenosové soustavy, mimo jiné v podobě vyšších nákladů na úhradu ztrát.

Meziroční změny v regulované složce elektřiny – průměr ČR 2023 – Kč/MWh 2024 – Kč MW/h změna Cena za distribuci 1516,30 1995,79 + 31,6 % Cena za systémové služby 113,53 212,82 + 87,5 % Příspěvek na POZE 0,00 495 x Cena za činnost OTE 10,16 13,18 +29,7 %

V průměru si domácnosti na jedné MWh podle ERÚ připlatí necelých 1 100 korun, dodal Trávníček, což je právě nárůst okolo 66 procent. „Když se podíváme na porovnání roku 2023 a 2024, je vidět, že letošní rok byl ovlivněn dotacemi. Když ale porovnáme poslední předkrizový rok, tedy rok 2021, je to nárůst o třicet procent, což odpovídá inflaci,“ upřesnil.

Průměrná domácnost, která podle dat energetických společností spotřebuje kolem tří MWh za rok, tak v příštím roce za regulovanou část elektřiny zaplatí zhruba o 3 232 Kč navíc. U plynu bude regulovaná složka vyšší o 38,8 procenta, což je nárůst asi o 125 Kč za MWh.

Dopady na jednotlivé odběratele ale budou podle šéfa ERÚ individuální. Důležitá bude cena neregulované složky, tedy cena komodity. „U domácností, které měly ještě předkrizové fixace, bude růst vyšší. U nich ale to navýšení způsobuje nejvíce právě růst neregulované ceny. Celkově dochází ke sbližování cen a mezi jednotlivými zákazníky jsou menší rozdíly než v minulosti,“ uvedl Trávníček.

Když se tedy do porovnání, které ERÚ představil na tiskové konferenci, dosadí lednová vládní zastropovaná cena, vychází celkové roční náklady na elektřinu pro příští rok přibližně stejné. Kdo však letos s dodavatelem vyjednal příznivější cenu, nebo měl z minulosti ceny zafixované, citelně si připlatí.

Společnost Centropol například propočetla, že původní návrh ERÚ znamenal pro zákazníky s fixací uzavřenou koncem roku 2021, nárůst cen o 31 až 38 procent.

Meziroční změna celkových nákladů na elektřinu pro domácnosti: strop 2023 proti roku 2024 regulovaná složka (vč. daní) celkové platby (vč. daní) změna v Kč změna v % Malá spotřeba (D02d; 2,2 MWh/rok) 10 068 Kč 21 264 Kč +41 Kč + 0,19 % Ohřev vody (D25d; 3,9 MWh/rok) 12 433 Kč 32 279 Kč -506 Kč -1,54 % Přímotop (D45d; 7,1 MWh/rok) 15 730 Kč 51 859 Kč -1 553 Kč -2,91 % Zdroj: ERÚ; Poznámka: cena silové elektřiny pro rok 2023 je 5312 Kč/MWh (včetně stálé platby), pro rok 2024 pak 4 205 Kč/MWh

Výrazný růst regulovaných cen úřad čeká také velké odběratele z řad firem. Na hladině vysokého napětí je meziroční nárůst regulované složky 105 procent. Pro největší průmyslové odběratele na hladině velmi vysokého napětí pak 190 procent. To je sice méně, než kolik činil návrh předložený do konzultačního procesu na začátku listopadu, i tak se však firmy obávají o ztrátu konkurenceschopnosti..